Bitget Wallet інтегрує DT One для поповнення мобільного зв’язку у понад 170 країнах

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 березня 2026, 11:12

Bitget Wallet інтегрує DT One для поповнення мобільного зв’язку у понад 170 країнах

Сан-Сальвадор, Сальвадор, 4 березня 2026 року — Bitget Wallet, застосунок для повсякденних фінансів, оголосив про партнерство з DT One, яке дозволяє здійснювати поповнення мобільного зв’язку безпосередньо в гаманці за допомогою стейблкоїнів, поєднуючи ончейн-баланси з повсякденними телеком-послугами. Завдяки інфраструктурі DT One користувачі Bitget Wallet отримують доступ до поповнення мобільного зв’язку більш ніж у 170 країнах через понад 500 локальних операторів. Інтеграція дає змогу оплачувати мобільний зв’язок і пакети передачі даних у всьому світі за допомогою USDT та USDC у мережах Base, Solana, Tron, BNB Chain, Arbitrum, Polygon і Morph.

Сан-Сальвадор, Сальвадор, 4 березня 2026 року — Bitget Wallet, застосунок для повсякденних фінансів, оголосив про партнерство з DT One, яке дозволяє здійснювати поповнення мобільного зв’язку безпосередньо в гаманці за допомогою стейблкоїнів, поєднуючи ончейн-баланси з повсякденними телеком-послугами.

Запуск підкреслює ширший тренд практичного використання криптовалют, адже цифрові активи дедалі активніше виходять за межі трейдингу та застосовуються для реальних платежів. Користувачі можуть здійснювати транзакції безпосередньо через розділ Pay у застосунку Bitget Wallet без конвертації стейблкоїнів у місцеву фіатну валюту, що зменшує бар'єри під час транскордонного доступу до телеком-послуг. Функція працює на базі глобальної мережі цифрових платежів DT One, яка підтримує поповнення балансу, пакети мобільного інтернету та супутні сервіси у світовому масштабі.

«Доступ до базових послуг у цифрову епоху все ще залишається надто складним», — зазначив Маттьє Фурньє, Chief Revenue Officer DT One. «Наша інтеграція з Bitget Wallet долає розрив між цифровими активами та їх практичною цінністю. Надаючи миттєве поповнення мобільного зв’язку та пакети даних на платформі, якій уже довіряють мільйони користувачів, ми створюємо реальну користь і безкордонну зручність для глобальної криптоспільноти».

Операційний директор Bitget Wallet Елвін Кан підкреслив, що партнерство відображає фокус компанії на щоденних сценаріях використання криптовалют. «Мобільний зв’язок — це базова цифрова потреба. Можливість напряму оплачувати телеком-послуги стейблкоїнами демонструє, як некостодіальні гаманці можуть функціонувати як практичні фінансові інструменти. Це частина нашої ширшої стратегії з поєднання ончейн-фінансів із повсякденними витратами. Ми плануємо й надалі розширювати платіжні інтеграції та партнерства, формуючи комплексну екосистему ончейн-платежів».

Інтеграція відбувається на тлі розширення використання стейблкоїнів за межами біржових розрахунків у напрямку споживчих платежів. За галузевими даними, у 2025 році глобальний обсяг транзакцій у стейблкоїнах перевищив 33 трильйони доларів, а кількість роздрібних операцій досягла рекордного рівня. У міру того як цифрові гаманці перетворюються на повсякденні фінансові інтерфейси, зростає попит на сервіси, що дозволяють конвертувати ончейн-баланси у реальну купівельну спроможність, особливо в регіонах, де мобільні телефони є основним інструментом доступу до цифрових фінансів.

Для отримання додаткової інформації користувачі можуть відвідати офіційні канали Bitget Wallet.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 24 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами