Bitget Wallet інтегрує DT One для поповнення мобільного зв’язку у понад 170 країнах

Сан-Сальвадор, Сальвадор, 4 березня 2026 року — Bitget Wallet, застосунок для повсякденних фінансів, оголосив про партнерство з DT One, яке дозволяє здійснювати поповнення мобільного зв’язку безпосередньо в гаманці за допомогою стейблкоїнів, поєднуючи ончейн-баланси з повсякденними телеком-послугами. Завдяки інфраструктурі DT One користувачі Bitget Wallet отримують доступ до поповнення мобільного зв’язку більш ніж у 170 країнах через понад 500 локальних операторів. Інтеграція дає змогу оплачувати мобільний зв’язок і пакети передачі даних у всьому світі за допомогою USDT та USDC у мережах Base, Solana, Tron, BNB Chain, Arbitrum, Polygon і Morph.
Запуск підкреслює ширший тренд практичного використання криптовалют, адже цифрові активи дедалі активніше виходять за межі трейдингу та застосовуються для реальних платежів. Користувачі можуть здійснювати транзакції безпосередньо через розділ Pay у застосунку Bitget Wallet без конвертації стейблкоїнів у місцеву фіатну валюту, що зменшує бар'єри під час транскордонного доступу до телеком-послуг. Функція працює на базі глобальної мережі цифрових платежів DT One, яка підтримує поповнення балансу, пакети мобільного інтернету та супутні сервіси у світовому масштабі.
«Доступ до базових послуг у цифрову епоху все ще залишається надто складним», — зазначив Маттьє Фурньє, Chief Revenue Officer DT One. «Наша інтеграція з Bitget Wallet долає розрив між цифровими активами та їх практичною цінністю. Надаючи миттєве поповнення мобільного зв’язку та пакети даних на платформі, якій уже довіряють мільйони користувачів, ми створюємо реальну користь і безкордонну зручність для глобальної криптоспільноти».
Операційний директор Bitget Wallet Елвін Кан підкреслив, що партнерство відображає фокус компанії на щоденних сценаріях використання криптовалют. «Мобільний зв’язок — це базова цифрова потреба. Можливість напряму оплачувати телеком-послуги стейблкоїнами демонструє, як некостодіальні гаманці можуть функціонувати як практичні фінансові інструменти. Це частина нашої ширшої стратегії з поєднання ончейн-фінансів із повсякденними витратами. Ми плануємо й надалі розширювати платіжні інтеграції та партнерства, формуючи комплексну екосистему ончейн-платежів».
Інтеграція відбувається на тлі розширення використання стейблкоїнів за межами біржових розрахунків у напрямку споживчих платежів. За галузевими даними, у 2025 році глобальний обсяг транзакцій у стейблкоїнах перевищив 33 трильйони доларів, а кількість роздрібних операцій досягла рекордного рівня. У міру того як цифрові гаманці перетворюються на повсякденні фінансові інтерфейси, зростає попит на сервіси, що дозволяють конвертувати ончейн-баланси у реальну купівельну спроможність, особливо в регіонах, де мобільні телефони є основним інструментом доступу до цифрових фінансів.
