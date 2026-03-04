Multi від Мінфін
4 березня 2026, 11:05

Bitget впроваджує групову структуру ставок мейкера для підвищення ліквідності на споті та ф’ючерсах

Вікторія, Сейшельські Острови, 4 березня 2026 року —Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), представила оновлену програму заохочення маркет-мейкерів, яка вводить групову структуру ставок мейкера для всіх спотових та ф’ючерсних торгових пар. Оновлення спрямоване на поглиблення ліквідності в ордербуку, покращення якості виконання угод і створення більш гнучкої системи стимулів для професійних маркет-мейкерів, що працюють на платформі. Нова структура набирає чинності 4 березня 2026 року з 14:00 до 19:00 (UTC+8).

Вікторія, Сейшельські Острови, 4 березня 2026 року — Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), представила оновлену програму заохочення маркет-мейкерів, яка вводить групову структуру ставок мейкера для всіх спотових та ф’ючерсних торгових пар.

У рамках оновленої програми Bitget впроваджує модель групування торгових пар, розділяючи ринки на Group A, Group B та Group C, при цьому ставки мейкера визначатимуться залежно від рівня маркет-мейкера — від MM1 до MM5.

Group A включає ключові основні пари (наприклад, BTC/USDT), Group B — пари середнього рівня з активною торгівлею (наприклад, HYPE/USDT), а Group C — інші або недавно додані пари. Залежно від групи та рівня, рібейти мейкера на споті варіюються від −0,012% (MM1) до 0,000% (MM5), а на ф’ючерсах — від −0,008% (MM1) до 0,000% (MM5). Така структура дозволяє адаптувати стимули під різні сегменти ринку, заохочуючи глибшу ліквідність та стабільне котирування як на спотовому, так і на ф’ючерсному ринку.

Окрім нової структури рібейтів, Bitget удосконалила систему оцінки ефективності маркет-мейкерів. Обсяг торгів мейкерів тепер розраховуватиметься з використанням групових вагових коефіцієнтів: вищі ваги присвоюються розвиваючимся або менш ліквідним ринкам, щоб стимулювати надання ліквідності там, де вона найбільш потрібна. До оцінки також включено вимоги до спреду між найкращими цінами купівлі та продажу (bid-ask spread), а також порогові значення сукупного обсягу ордерів, що дозволяє точніше вимірювати якість ліквідності в різних ринкових умовах.

Завдяки більш структурованій системі ставок мейкера та узгодженій методології оцінки Bitget продовжує розвивати стандарти інституційної ліквідності у межах екосистеми UEX. Згідно з Bitget Transparency Report 2025, інституційні учасники стали ключовим драйвером зростання, забезпечивши 82% обсягу спотової торгівлі та 60% обсягу ф’ючерсної торгівлі. Це підкреслює стійку залежність інституційних клієнтів від ліквідності та інфраструктури виконання Bitget і підтверджує важливість оновленої системи стимулів, масштабованої під професійну торгову активність.

Для отримання додаткової інформації відвідайте офіційний сайт Bitget.

Джерело: Мінфін
