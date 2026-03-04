У середу, 4 березня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу.
4 березня 2026, 10:48
Курс валют на середу: Долар банках підскочив на 18 копійок, євро — подешевшало
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у купівлі та 8 копійок у продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,20−43,75 грн. Євро купують за 50,20 грн, а продають за 50,97 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,40−43,58, євро — 50,67−50,93 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,50−43,53 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,54−50,56 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Коментарі