Курс валют на середу: Долар банках підскочив на 18 копійок, євро — подешевшало

У середу, 4 березня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у купівлі та 8 копійок у продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,20−43,75 грн. Євро купують за 50,20 грн, а продають за 50,97 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,40−43,58, євро — 50,67−50,93 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,50−43,53 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,54−50,56 грн/євро.

