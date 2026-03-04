Біометрія замість паролів: як номінанти FinAwards змінюють ринок

Ще нещодавно експерти описували «безшовність» та «біометричну аутентифікацію» як основні вектори розвитку до 2026 року. Безумовно, видно, що майбутнє реалізується швидше, ніж ми думаємо. Прикладом є стала презентація інноваційного платіжного рішення від Visa та PSP Platon.

У лютому цього року Антон Косторниченко (директор VAS Acceptance, CISSEE, Visa) та Гела Слюсарчук (CBDO, PSP Platon) представили технологію, яка стирає межу між безпекою та зручністю — Visa Payment Passkey. Це нова система верифікації, заснована на трьох основних принципах:

Покращення безпеки через застосування стандартів FIDO та використання біометричної автентифікації таких, як FaceID та TouchID. Завдяки цьому онлайн-платежі майже не піддаються фішинговим атакам.

Підтвердження оплати стає зручнішою для користувача так само, як розблокування смартфона. Немає ручного введення даних та запитів у банківські застосунки для верифікації — лише один дотик або погляд користувачеві достатньо натиснути кнопку, або інша людина просто погляне на екран і розблокує смартфон без введення даних. Це покращує користувацький досвід (UX).

Впровадження Passkey має фінансові вигоди для банків, Банки відмовляються від необхідності купувати дорогі запити на верифікацію (OTP-паролі через SMS) та підвищують успішність конверсії платежів.

Реалізація таких технологічних рішень свідчить про перехід українського фінтех-ринку на етап зрілості. Прогнози, які фахівці озвучували щодо розвитку індустрії до 2026 року, сьогодні стають операційною реальністю, що дозволяє банківському сектору оптимізувати витрати, а користувачам — отримувати надійний фінансовий інструментарій.

