4 березня 2026, 9:00

Біометрія замість паролів: як номінанти FinAwards змінюють ринок

Ще нещодавно експерти описували «безшовність» та «біометричну аутентифікацію» як основні вектори розвитку до 2026 року. Безумовно, видно, що майбутнє реалізується швидше, ніж ми думаємо. Прикладом є стала презентація інноваційного платіжного рішення від Visa та PSP Platon.

Ще нещодавно експерти описували «безшовність» та «біометричну аутентифікацію» як основні вектори розвитку до 2026 року.

У лютому цього року Антон Косторниченко (директор VAS Acceptance, CISSEE, Visa) та Гела Слюсарчук (CBDO, PSP Platon) представили технологію, яка стирає межу між безпекою та зручністю — Visa Payment Passkey. Це нова система верифікації, заснована на трьох основних принципах:

  • Покращення безпеки через застосування стандартів FIDO та використання біометричної автентифікації таких, як FaceID та TouchID. Завдяки цьому онлайн-платежі майже не піддаються фішинговим атакам.

  • Підтвердження оплати стає зручнішою для користувача так само, як розблокування смартфона. Немає ручного введення даних та запитів у банківські застосунки для верифікації — лише один дотик або погляд користувачеві достатньо натиснути кнопку, або інша людина просто погляне на екран і розблокує смартфон без введення даних. Це покращує користувацький досвід (UX).

  • Впровадження Passkey має фінансові вигоди для банків, Банки відмовляються від необхідності купувати дорогі запити на верифікацію (OTP-паролі через SMS) та підвищують успішність конверсії платежів.

Реалізація таких технологічних рішень свідчить про перехід українського фінтех-ринку на етап зрілості. Прогнози, які фахівці озвучували щодо розвитку індустрії до 2026 року, сьогодні стають операційною реальністю, що дозволяє банківському сектору оптимізувати витрати, а користувачам — отримувати надійний фінансовий інструментарій.

Премія FinAwards, яка проводиться вже дев'ятий рік поспіль, залишається важливою платформою для інституційного визнання таких досягнень. Участь у голосуванні за номінантів у категоріях фінтех-сфери — це спосіб об'єктивної оцінки внеску експертів та компаній у розвиток галузі. Саме зворотний зв’язок від професійної спільноти та користувачів дозволяє підтвердити ефективність обраного вектору цифровізації та підсвітити найбільш значущі для ринку проєкти.

Голосування триває до 16 березня включно. Запрошуємо вас долучитися до формування підсумків року та віддати свій голос за фаворитів у категорії «Fintech компанії».

Ознайомитися зі списком номінантів та проголосувати можна за посиланням: https://www.finawards.com.ua/fintech?mpl=co_nd&mpr=news&mcr=finteh_030326

Джерело: Мінфін
