Курс долара США пішов вверх під час міжбанківських торгів у вівторок 3 березня. Водночас євро трохи подешевшало. Про це свідчать дані торгів.
3 березня 2026, 17:38
Курс валют: міжбанк, банки, обмінники
|
Відкриття 3 березня
|
Закриття 3 березня
|
Зміни
|
43,32/43,35
|
43,50/43,53
|
18/18
|
50,45/50,47
|
50,33/50,35
|
12/12
Офіційний курс: долар — 43,45 грн (новий історичний максимум), євро — 50,46 грн грн.
Середній курс у банках: 43,13−43,57 грн/долар, 50,30−50,98 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,37−43,50, євро — 50,70−50,95 грн.
Джерело: Мінфін
