У Туреччині пропонують 10% податок на прибуток від операцій з криптоактивами

Правляча партія Туреччини (AK Party) подала на розгляд парламенту масштабний законопроєкт, який офіційно запроваджує оподаткування операцій із криптовалютами. Пропозиція з’явилася на тлі прагнення уряду впорядкувати цифровий ринок та заповнити бюджетні прогалини. Про це повідомляє CoinDesk.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові положення законопроєкту

Згідно з документом, оприлюдненим державним агентством Anadolu, у країні планують створити нову фіскальну рамку для цифрових активів:

Податок на прибуток: платформи, що регулюються законодавством про ринки капіталу, будуть зобов'язані утримувати 10% податку з прибутку клієнтів. Сплата відбуватиметься щоквартально.

Податок на транзакції: постачальники послуг додатково сплачуватимуть 0,03% від суми кожної угоди або ринкової вартості активів, у яких вони виступають посередниками.

Правила стосуватимуться як фізичних, так і юридичних осіб, незалежно від того, чи є вони резидентами Туреччини.

Гнучкість тарифів та роль президента

Законопроєкт надає президенту Туреччини широкі повноваження щодо регулювання податкового навантаження. Він зможе:

Знижувати ставку податку до 0% або підвищувати її до 20%.

Варіювати ставку залежно від типу токена, терміну володіння активом, емітента або типу використовуваного криптогаманця.

Контроль та відповідальність

Вся відповідальність за ведення звітності та перевірку сплати податків лягає на криптоброкерів та посередників. Якщо користувач надасть неправдиву інформацію, податкові органи стягуватимуть недоплачені кошти безпосередньо з порушника.

Водночас документ пропонує звільнити операції, що підлягають податку на транзакції, від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

У разі схвалення парламентом законопроєкту, нові правила набудуть чинності через два місяці після офіційної публікації.