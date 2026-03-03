Курс валют на вівторок: Долар подорожчав, євро — подешевшало

У вівторок, 3 березня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та зріс на 3 копійки у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,05−43,54 грн. Євро купують за 50,40 грн, а продають за 51,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,20−43,33, євро — 50,80−51,08 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,32−43,35 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,45−50,47 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту