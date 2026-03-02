Приватбанк розпочав реалізацію єврових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Інвесторам пропонують придбати цінні папери із заявленою прибутковістю на рівні 3% річних.
Приватбанк запустив продаж ОВДП у євро під 3% річних
Характеристики випуску та відсоткові ставки
Банк пропонує клієнтам державні боргові папери під ідентифікаційним кодом UA4000238364. Дата повного погашення цього випуску Міністерством фінансів запланована на 6 травня 2027 року. Згідно з поточними котируваннями банку, дохідність до продажу (ASK Yield) встановлена на позначці 3%, тоді як дохідність до купівлі (BID Yield) становить 4%.
Варто зазначити, що для тих, хто віддає перевагу американській валюті, на ринку також доступні аналогічні інструменти в доларах США. Вони наразі дозволяють отримати дещо вищий прибуток — до 3,5% річних.
Переваги для приватних осіб
Увесь процес оформлення угоди повністю в дистанційному режимі через онлайн-банкінг. Крім того, головною фінансовою перевагою інвестування в державні облігації залишається їхня пільгова система оподаткування: отриманий від ОВДП дохід не підлягає стягненню жодних податків.
