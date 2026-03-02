Курси долара та євро зросли у понеділок на українському міжбанку. Про це свідчать дані торгів.
2 березня 2026, 17:31
Курс валют: долар та євро зросли на міжбанку
|
Відкриття 2 березня
|
Закриття 2 березня
|
Зміни
|
43,10/43,13
|
43,32/43,35
|
22/22
|
50,51/50,53
|
50,76/50,78
|
25/25
Офіційний курс: долар — 43,23 грн, євро — 50,60 грн.
Середній курс у банках: 43,00−43,45 грн/долар, 50,55−51,12 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,20−43,30, євро — 50,95−51,15 грн.
Джерело: Мінфін
