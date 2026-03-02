Долар США різко виріс у понеділок, досягнувши п'ятитижневого максимуму, після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану підвищили попит на захисні активи. До 11:45 індекс долара, який відстежує курс американської валюти по відношенню до кошика із шести інших валют, зріс на 0,6% до 98,187, торгуючись на найвищому рівні з кінця січня.

Долар злетів на фоні конфлікту на Близькому Сході

Сполучені Штати та Ізраїль завдали військових ударів по Ірану у вихідні дні, в результаті яких загинув верховний лідер Алі Хаменеї, а атаки продовжилися і в понеділок після дій у відповідь Ірану, при цьому вибухи були зафіксовані по всьому Ізраїлю, ОАЕ, Катару, Бахрейну і Кувейту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що нові удари продовжуватимуться «стільки, скільки потрібно», що підкреслює ризик затяжного конфлікту та посилює занепокоєння на ринках.

«Події цих вихідних явно позитивні для долара, і ми виділяємо три діючі канали. Перший — це енергетична незалежність США та енергетична залежність Європи та Азії», — зазначили аналітики ING у своїй записці.

«Другий канал це те, що все це означає для політики Федеральної резервної системи. Примітно, що ф'ючерсні контракти на ставку ФРС впали на 3−4 тики в Азії, виходячи з думки, що ФРС може не знизити ставки цього року двічі», — додали в ING.

«Третій і пов'язаний з ним канал полягає в тому, що більш високі ціни на енергоносії і питання про здатність ФРС знижувати ставки зупинять і потенційно розгорнуть назад потоки портфельних інвестицій на ринки, що розвиваються».

Євро та фунт відступають; швейцарський франк має попит

У Європі пара EUR/USD знизилася на 0,6% до 1,1741, при цьому єдина валюта під тиском, оскільки конфлікт на Близькому Сході призведе до зростання цін на енергоносії в регіоні.

«Вищі ціни на енергоносії змусять інвесторів переглянути свої погляди на відродження європейської промисловості. Проте світова економіка перебуває в набагато кращому становищі, ніж коли ціни на енергоносії різко зросли в березні 2022 року, і зараз існує більша бюджетна підтримка, ніж тоді», — заявили в ING.

«Якщо не станеться якоїсь ранньої деескалації, пара EUR/USD легко може бути відкинута назад до області 1,1575/1,1650 із зовнішнім ризиком до області 1,1575/1,1600. Інвестори мали рацію, ставлячи під сумнів статус долара як захисного активу цього року, але з огляду на характер цього шоку (енергетичний) саме долар виграє найбільше».

Пара GBP/USD впала на 0,8% до 1,3375, при цьому фунт стерлінгів перебуває під тиском, тоді як пара EUR/CHF знизилася на 0,3% до 0,9055, оскільки захисний швейцарський франк злетів до найсильнішого рівня більш ніж за десятиліття по відношенню до євро.

«Швейцарському національному банку це не сподобається, але чекайте, що зараз увага знову перейде на негативні відсоткові ставки у Швейцарії. Ринок CHF OIS показує, що місячна ставка OIS оцінюється -12 б.п. за рік. Вона цілком може бути оцінена -25 б.п., оскільки тиск покупців на франк зберігається», — додали в ING.

Єна падає на тлі зростання цін на нафту

В Азії пара USD/JPY зросла на 0,7% до 157,07, оскільки трейдери оцінюють вплив стрибка цін на енергоносії на імпорт нафти, у той час як зросла невизначеність, ймовірно, спонукає Банк Японії зайняти обережнішу позицію, що ще більше знизить ймовірність підвищення ставки в найближчому майбутньому.

Пара USD/CNY зросла на 0,4% до 6,8842, піднявшись вище 34-місячних мінімумів, досягнутих минулого тижня, у той час як пара AUD/USD впала на 0,7% до 0,7069, при цьому чутливий до ризику австралійський долар сильно постраждав від впливу більш високих.