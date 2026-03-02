Multi від Мінфін
2 березня 2026, 11:31

Bitget відзначає Міжнародний жіночий день, закликаючи жінок формувати майбутнє Web3

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), із гордістю відзначає Міжнародний жіночий день у межах флагманської ініціативи Blockchain4Her, підтверджуючи відданість принципам інклюзивності та гендерної різноманітності як ключовим чинникам довгострокового зростання блокчейн-індустрії.

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), із гордістю відзначає Міжнародний жіночий день у межах флагманської ініціативи Blockchain4Her, підтверджуючи відданість принципам інклюзивності та гендерної різноманітності як ключовим чинникам довгострокового зростання блокчейн-індустрії

Кампанія будується навколо запитання: «Як ми можемо досягти масового впровадження без жінок?» — і закликає індустрію визнати фундаментальну реальність: виключення половини населення світу створює структурні обмеження для ліквідності, інновацій і прибутковості. Bitget розглядає гендерну інклюзію не лише як соціальну відповідальність, а й як комерційну та економічну необхідність для сталого розвитку галузі.

«Ми вже знаємо, що існує безліч проблем, пов’язаних із представленістю жінок, особливо у STEM-напрямках. Навіть у криптоіндустрії розрив залишається значним», — зазначила Ґрейсі Чен, CEO Bitget. «Саме великі гравці повинні визнавати можливості та вплив жінок, особливо у фінансовому секторі. Навіть найменший крок має значення».

До Міжнародного жіночого дня Bitget запускає глобальну ініціативу в соціальних мережах, спрямовану на виявлення та подолання неусвідомлених упереджень у Web3. Відеокампанія досліджує, як жінки дедалі активніше входять у простори, історично сформовані чоловіками, та підкреслює, що справжній прогрес відбувається тоді, коли жінки беруть на себе роль у формуванні майбутнього. Лідерів індустрії, розробників, творців і користувачів запрошують поділитися своїми поглядами та конкретними діями, які можуть сприяти створенню більш інклюзивних і відповідальних структур у Web3.

Крім того, Bitget спільно з Bitget Wallet запускає лімітовану картку до Міжнародного жіночого дня. Дизайн картки містить елементи, присвячені боротьбі з упередженнями та підтримці інклюзивності, а також передбачає ексклюзивні переваги для користувачів, які підтримують гендерну різноманітність у блокчейн-просторі, перетворюючи адвокацію на видиму щоденну участь. Користувачі Bitget Wallet Card можуть здійснювати платежі по всьому світу за допомогою карт Mastercard і Visa, доступних у понад 50 країнах Європи, Латинської Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Офлайн-активності є ключовим елементом кампанії. Розвиваючи концепцію «Lady Forward», представлену минулого року, Bitget проведе серію інтерактивних заходів у Південно-Східній Азії, Східній Азії, Європі, країнах СНД та Латинській Америці. Ці зустрічі створюються як безпечні та відкриті простори, де жінки можуть ділитися досвідом, розширювати професійні зв’язки та брати участь у дискусіях про лідерство, фінанси й технології.

Програма заходів включає творчі майстер-класи — флористику, створення парфумів, кераміку, нейл-арт — а також нетворкінг-сесії та панельні дискусії за участю жінок-лідерок із Web2 і Web3. Зокрема, у Південно-Східній Азії Bitget організує мініконференцію, панельні обговорення та вечерю-іфтар, підкреслюючи акцент кампанії на культурній інклюзивності та діалозі всередині спільноти.

Своєю кампанією до Міжнародного жіночого дня Bitget продовжує розвивати ініціативу Blockchain4Her як довгострокове зобов’язання щодо трансформації участі в криптоіндустрії, розглядаючи різноманітність не як обмеження, а як каталізатор ширшого впровадження та сильніших ринків.

Джерело: Мінфін
