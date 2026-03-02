Курс валют на понеділок: обмінники, банки, міжбанк

У понеділок, 2 березня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 7 копійок у покупці та не змінився у продажу. Євро втратило 17 копійок у купівлі та 14 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 4 копійки, а у продажу 6 копійок. Євро втратило 13 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,93−43,40 грн. Євро купують за 50,60 грн, а продають за 51,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,14−43,25, євро — 50,95−51,23 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,10−43,13 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,51−50,53 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту