У понеділок, 2 березня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 7 копійок у покупці та не змінився у продажу. Євро втратило 17 копійок у купівлі та 14 копійок у продажу.
2 березня 2026, 10:53
Курс валют на понеділок: обмінники, банки, міжбанк
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 4 копійки, а у продажу 6 копійок. Євро втратило 13 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,93−43,40 грн. Євро купують за 50,60 грн, а продають за 51,20 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,14−43,25, євро — 50,95−51,23 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,10−43,13 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,51−50,53 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі