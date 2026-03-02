Multi від Мінфін
2 березня 2026, 10:52

З 1 березня Німеччина посилює правила боротьби з відмиванням грошей

З 1 березня в Німеччині набувають чинності нові правила боротьби з відмиванням грошей. Про це пише Аusnews.de.

З 1 березня в Німеччині набувають чинності нові правила боротьби з відмиванням грошей.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Боротьба з відмиванням грошей

У прес-релізі Центрального управління з розслідування фінансових операцій (FIU) зазначається, що новий обов'язок щодо сповіщень є важливим кроком.

Згідно із заявою відомства, GwGMeldV дозволить робити повідомлення більш одноманітними, що прискорить та спростить їхню обробку. Це, у свою чергу, допоможе зміцнити аналітичну роботу як на щоденному, так і на стратегічному рівні.

Насамперед зміни стосуються банків та кредитних організацій, але й звичайні клієнти можуть відчути їх на практиці через більш часті запити від банку при переказах. У рамках заходів проти відмивання грошей та фінансування тероризму банки зобов'язані повідомляти про будь-які підозрілі операції.

Новий обов'язок банків з 1 березня 2026 року

З 1 березня банки зобов'язані повідомляти про підозрілі операції. Це можуть бути, наприклад: часті внесення готівки, великі надходження грошей, незрозумілі цілі переказів, міжнародні перекази.

Банки також зобов'язані фіксувати, звідки прийшли гроші і на що вони будуть витрачені. Якщо банк надсилає інформацію про підозрілу операцію до Центрального управління з розслідування фінансових операцій (FIU), він не має права попереджати клієнта, щоб не дати шансу зловмисникам.

Для звичайних клієнтів, які здійснюють законні перекази, хвилюватися нема про що. Зарплата, орендні платежі чи звичайні перекази не викликають підозри. Проблеми можуть виникнути лише за незвичайних транзакцій або якщо вони не відповідають фінансовій ситуації клієнта.

Зміни також зачіпають усіх клієнтів щодо правил перекладів, які діють з жовтня 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
