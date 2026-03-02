Morgan Stanley збирається відкрити криптобанк

Фінансова група Morgan Stanley подала заявку до Управління валютного контролера США (OCC) на створення трастового банку, який спеціалізуватиметься на операціях із криптовалютами. Про це пише The Crypto Times.

Що банк пропонуватиме клієнтам

Дочірній банк Morgan Stanley має намір пропонувати клієнтам послуги зберігання, купівлі, продажу, переказу та обміну цифрових токенів, зазначено у заявці на ліцензію.

Банк також хоче надавати послуги стейкінгу у режимі довірчого управління. Morgan Stanley пояснив рішення створити криптобанк «значними обсягами криптоактивів» у своїх клієнтів — усі ці кошти зберігаються у сторонніх провайдерів, а не на платформах фінансової групи.

Раніше холдинг повідомляв, що хоче запустити власний криптогаманець, де клієнти зможуть зберігати криптовалюти та токенізовані реальні активи, у тому числі токенізовані акції.

Недавнє дослідження компанії River показало, що з 25 найбільших американських банків більше половини або вже надають криптовалютні послуги або їх анонсували.

Morgan Stanley поки що лише тестує торгівлю цифровими валютами на окремих клієнтах, тоді як деякі конкуренти, наприклад Citigroup, вже відкрили клієнтам можливість зберігати біткоїни.

Один із найбільших банків США JPMorgan нещодавно також анонсував запуск криптовалютної торгівлі. Запуск криптосервісів відбувається на тлі боротьби навколо законопроєкту про регулювання криптовалют CLARITY.

Розгляд у Конгресі сповільнився через суперечки щодо прибутковості стейблкоїнів. Великі банки та банківські асоціації виступають проти того, щоб дозволити клієнтам отримувати відсотки від зберігання стейблкоїнів, аргументуючи тим, що бояться втечі вкладників та втрати кількох трильйонів доларів.