Долар подешевшав на 7 копійок у п'ятницю, 27 лютого на міжбанку. Євро подешевшало на 17 копійок. Про це свідчать дані торгів.
27 лютого 2026, 17:52
Курс валют: міжбанк, НБУ, обмінники
Відкриття 27 лютого
Закриття 27 лютого
Зміни
43,17/43,20
43,10/43,13
7/7
51,02/51,04
50,85/50,87
17/17
Офіційний курс: долар — 43,10 грн, євро — 50,87 грн.
Середній курс у банках: 43,00−43,40 грн/долар, 50,77−51,34 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,10−43,19, євро — 51,08−51,24 грн.
