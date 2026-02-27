Пенсії не вистачить? Все про індексацію 2026 та пенсійну реформу (відео)

Що зміниться для пенсіонерів з 1 березня 2026 року? В Україні запланована індексація пенсій на 12,1%, але чи всі реально отримають це підвищення і наскільки воно відчутне?

У новому відео розбираємо, як працює формула індексації, чому частина пенсіонерів може не побачити суттєвого зростання виплат та які обмеження закладені в системі.

Окремо говоримо про пенсіонерів, які працюють: чому для них діє інший механізм перерахунку і коли вони можуть розраховувати на підвищення.

Чи достатньо однієї індексації, щоб забезпечити гідний рівень життя? Якою може бути пенсійна реформа найближчими роками? І чому без додаткових інструментів накопичення розраховувати лише на державну пенсію стає дедалі ризикованіше — дивіться у випуску.