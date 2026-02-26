Скасування тарифів Трампа: аналітики оцінили ефект для золота

Рішення Верховного суду США про відміну масштабних «взаємних» тарифів, введених адміністрацією Дональд Трамп, може надати «позитивний, але обмежений» вплив на золото. Про це йдеться в аналітичній записці Deutsche Bank, на яку посилається Investing.com.

Реакція ринку золота

Відразу після оголошення рішення золото короткочасно опустилося нижче за психологічну позначку $5 000 за унцію, проте пізніше відіграло зниження.

Спотова ціна у четвер практично не змінилася — $5 164,31 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото в США знизилися на 0,9% — до $5 179,40 за унцію.

Аналітики банку на чолі з Майклом Сюе зазначають: реакція ринку виявилася стриманою, що відображає невизначеність навколо подальших торгових та бюджетних кроків Білого дому.

Чому ефект буде обмеженим

Суд скасував використання Закону про надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA) для запровадження тарифів. Однак, на думку експертів, адміністрація вже розглядає альтернативні механізми — зокрема, тимчасові тарифи на строк до 150 днів за статтею 122 Закону про торгівлю 1970-х років.

У Deutsche Bank вважають, що: США можуть частково наблизитися до колишнього масштабу тарифів, але повністю відтворити ефект IEEPA через статтю 122 буде складно, доходи від тарифів грали роль пом'якшенні погіршення фіскальної ситуації.

Чинник бюджету та дефіциту

Додатковий тиск на бюджет чинить так званий One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) — масштабний бюджетний законопроєкт, який закріпив податкові скорочення 2017 року на постійній основі.

Якщо надходження від тарифів виявляться нижчими за очікування, це може призвести до вищого дефіциту, ніж прогнозує Бюджетне управління Конгресу.

А більші дефіцити традиційно:

посилюють побоювання з приводу інфляції,

підривають довіру до долара,

стимулюють попит на захисні активи

Що це означає для золота

Теоретично зростання бюджетних ризиків та боргового навантаження підтримує золото. Проте аналітики наголошують: ефект від рішення суду буде скоріше помірним, оскільки торговельну політику можна скоригувати альтернативними способами. Іншими словами, фактор дефіциту залишається довгостроковою підтримкою для золота, але поточна новина сама по собі не змінює фундаментальної картини ринку кардинально.