Скасування тарифів Трампа: аналітики оцінили ефект для золота

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 лютого 2026, 18:37

Скасування тарифів Трампа: аналітики оцінили ефект для золота

Рішення Верховного суду США про відміну масштабних «взаємних» тарифів, введених адміністрацією Дональд Трамп, може надати «позитивний, але обмежений» вплив на золото. Про це йдеться в аналітичній записці Deutsche Bank, на яку посилається Investing.com.

Рішення Верховного суду США про відміну масштабних «взаємних» тарифів, введених адміністрацією Дональд Трамп, може надати «позитивний, але обмежений» вплив на золото.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція ринку золота

Відразу після оголошення рішення золото короткочасно опустилося нижче за психологічну позначку $5 000 за унцію, проте пізніше відіграло зниження.

Спотова ціна у четвер практично не змінилася — $5 164,31 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото в США знизилися на 0,9% — до $5 179,40 за унцію.

Аналітики банку на чолі з Майклом Сюе зазначають: реакція ринку виявилася стриманою, що відображає невизначеність навколо подальших торгових та бюджетних кроків Білого дому.

Чому ефект буде обмеженим

Суд скасував використання Закону про надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA) для запровадження тарифів. Однак, на думку експертів, адміністрація вже розглядає альтернативні механізми — зокрема, тимчасові тарифи на строк до 150 днів за статтею 122 Закону про торгівлю 1970-х років.

У Deutsche Bank вважають, що: США можуть частково наблизитися до колишнього масштабу тарифів, але повністю відтворити ефект IEEPA через статтю 122 буде складно, доходи від тарифів грали роль пом'якшенні погіршення фіскальної ситуації.

Чинник бюджету та дефіциту

Додатковий тиск на бюджет чинить так званий One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) — масштабний бюджетний законопроєкт, який закріпив податкові скорочення 2017 року на постійній основі.

Якщо надходження від тарифів виявляться нижчими за очікування, це може призвести до вищого дефіциту, ніж прогнозує Бюджетне управління Конгресу.

А більші дефіцити традиційно:

  • посилюють побоювання з приводу інфляції,
  • підривають довіру до долара,
  • стимулюють попит на захисні активи

Що це означає для золота

Теоретично зростання бюджетних ризиків та боргового навантаження підтримує золото. Проте аналітики наголошують: ефект від рішення суду буде скоріше помірним, оскільки торговельну політику можна скоригувати альтернативними способами. Іншими словами, фактор дефіциту залишається довгостроковою підтримкою для золота, але поточна новина сама по собі не змінює фундаментальної картини ринку кардинально.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами