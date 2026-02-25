BMW шукає компроміс із ЄС: як компанія планує уникнути мит на електромобілі Mini з Китаю

Німецький автоконцерн BMW розпочав переговори з Європейською комісією щодо скасування індивідуальних імпортних мит на свої електромобілі бренду Mini, які збираються на китайських заводах. Сторони обговорюють можливість запровадження моделі мінімальних цін, яка могла б стати альтернативою чинним тарифним бар'єрам. Про це повідомляє Reuters 25 лютого.

Успішний прецедент від Volkswagen

Інформацію про кулуарні переговори повідомило німецьке ділове видання Handelsblatt із посиланням на двох обізнаних осіб. Цей крок став можливим завдяки нещодавньому успіху іншого європейського автогіганта — групи Volkswagen. На початку лютого її бренд SEAT/Cupra після багатомісячних дискусій домігся звільнення від мит для свого електричного купе-позашляховика Tavascan.

Очікується, що подібні угоди можуть укласти й інші компанії. Зокрема, китайські автовиробники також шукають шляхи для отримання індивідуальних пільг під час постачання своїх електромобілів на європейський ринок. Офіційний представник BMW відмовився коментувати звіт у пресі, а в Єврокомісії не надали оперативної відповіді на запити журналістів.

Подвійна стратегія автовиробника та розмір мит

Паралельно з переговорами щодо механізму мінімальних імпортних цін BMW використовує й юридичні інструменти. Разом із низкою інших автомобільних компаній німецький концерн оскаржує європейські мита в судовому порядку.

Обмеження на імпорт електромобілів китайського виробництва були запроваджені Європейським Союзом наприкінці жовтня 2024 року. Цьому передувало масштабне антисубсидиційне розслідування з боку європейських регуляторів. Для компанії BMW, яка виготовляє в Китаї електричні моделі Mini Cooper та Mini Aceman, митна ставка була встановлена на рівні 20,7%.