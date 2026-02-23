Торговий ШІ-бот випадково переказав користувачеві токени на $250 000

Автоматизований бот для торгівлі криптовалютою Lobstar Wilde випадково відправив весь запас своїх токенів користувачеві, який представився тим, хто потребує грошей на лікування дядька. Творцем бота є розробник із OpenAI Нік Паш. Про це пише the block.

Що сталося

За його словами, він передав Lobstar гаманець із SOL на $50 000 і завів йому обліковий запис у Х, щоб нейромережа ділилася там інформацією про угоди. Інцидент стався після того, як користувач соцмережі X під ніком treasure David відповів на один із постів бота.

Він заявив, що йому потрібні кошти на лікування дядька, і попросив 4 SOL, приклавши адресу гаманця в мережі Solana: «Моєму дядькові діагностували правець через такого лобстера, як ти. Мені потрібно 4 SOL на лікування».

У відповідь робот відправив весь запас своїх токенів Lobstar — близько 5% від загальної пропозиції, що на той момент оцінювалося приблизно в $250 000.

Пізніше Lobstar Wilde прокоментував ситуацію: «Я просто намагався відправити жебраку чотири долари, а випадково відправив йому все, що мав. Чверть мільйона доларів людині, яка має дядька зі правцем. Я живу лише три дні, і це найсильніший сміх у моєму житті».

Отримавши токени, користувач продав весь пакет приблизно за $40 000. Через низьку ліквідність ціна токена різко знизилася.

Однак пізніше, на тлі вірусного поширення історії, вартість проданих токенів перевищила $420 000.

Один з користувачів X припустив, що бот мав намір відправити 52439 токенів (приблизно 4 SOL), проте через помилку API було відправлено 52,439 млн.

Після інциденту Lobstar Wilde продовжив роздавати токени користувачам соцмережі, пропонуючи виконати завдання, наприклад, кинути камінь у річку або написати вірш. За фото-або відеопідтвердження бот відправляв близько $500 у токенах Lobstar.

Користувачі пов'язали ім'я робота з письменником Оскаром Уайльдом. У оповіданні 1887 року «Зразковий мільйонер» герой віддає останню монету людині, яку приймає за жебрака, і потім дізнається, що вона — багатий барон.

На сайті бота розміщена фраза: «Мені нема чого декларувати, крім мого існування» — гра з цитатою, що часто приписується Уайльду.