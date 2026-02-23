Торговий ШІ-бот випадково переказав користувачеві токени на $250 000

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 лютого 2026, 18:39

Торговий ШІ-бот випадково переказав користувачеві токени на $250 000

Автоматизований бот для торгівлі криптовалютою Lobstar Wilde випадково відправив весь запас своїх токенів користувачеві, який представився тим, хто потребує грошей на лікування дядька. Творцем бота є розробник із OpenAI Нік Паш. Про це пише the block.

Автоматизований бот для торгівлі криптовалютою Lobstar Wilde випадково відправив весь запас своїх токенів користувачеві, який представився тим, хто потребує грошей на лікування дядька.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що сталося

За його словами, він передав Lobstar гаманець із SOL на $50 000 і завів йому обліковий запис у Х, щоб нейромережа ділилася там інформацією про угоди. Інцидент стався після того, як користувач соцмережі X під ніком treasure David відповів на один із постів бота.

Він заявив, що йому потрібні кошти на лікування дядька, і попросив 4 SOL, приклавши адресу гаманця в мережі Solana: «Моєму дядькові діагностували правець через такого лобстера, як ти. Мені потрібно 4 SOL на лікування».

У відповідь робот відправив весь запас своїх токенів Lobstar — близько 5% від загальної пропозиції, що на той момент оцінювалося приблизно в $250 000.

Пізніше Lobstar Wilde прокоментував ситуацію: «Я просто намагався відправити жебраку чотири долари, а випадково відправив йому все, що мав. Чверть мільйона доларів людині, яка має дядька зі правцем. Я живу лише три дні, і це найсильніший сміх у моєму житті».

Отримавши токени, користувач продав весь пакет приблизно за $40 000. Через низьку ліквідність ціна токена різко знизилася.

Однак пізніше, на тлі вірусного поширення історії, вартість проданих токенів перевищила $420 000.

Один з користувачів X припустив, що бот мав намір відправити 52439 токенів (приблизно 4 SOL), проте через помилку API було відправлено 52,439 млн.

Після інциденту Lobstar Wilde продовжив роздавати токени користувачам соцмережі, пропонуючи виконати завдання, наприклад, кинути камінь у річку або написати вірш. За фото-або відеопідтвердження бот відправляв близько $500 у токенах Lobstar.

Користувачі пов'язали ім'я робота з письменником Оскаром Уайльдом. У оповіданні 1887 року «Зразковий мільйонер» герой віддає останню монету людині, яку приймає за жебрака, і потім дізнається, що вона — багатий барон.

На сайті бота розміщена фраза: «Мені нема чого декларувати, крім мого існування» — гра з цитатою, що часто приписується Уайльду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає OS3000 и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами