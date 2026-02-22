OpenAI планує витратити $600 млрд на обчислювальні потужності в очікуванні мега-IPO

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 лютого 2026, 17:00

OpenAI планує витратити $600 млрд на обчислювальні потужності в очікуванні мега-IPO

Розробник найпопулярнішого у світі штучного інтелекту готується до масштабного публічного розміщення акцій (IPO), яке може оцінити компанію в 1 трильйон доларів. Для досягнення цієї мети OpenAI закладає колосальний бюджет: до 2030 року витрати на створення та підтримку обчислювальної інфраструктури мають сягнути близько 600 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters.

Розробник найпопулярнішого у світі штучного інтелекту готується до масштабного публічного розміщення акцій (IPO), яке може оцінити компанію в 1 трильйон доларів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансові результати та залучення капіталу

За підсумками 2025 року компанія на чолі із Семом Альтманом продемонструвала фінансові показники, що перевершили очікування. Річний дохід стартапу склав 13 мільярдів доларів (замість прогнозованих 10 мільярдів). Водночас реальні витрати вдалося втримати на рівні 8 мільярдів доларів, що виявилося меншим за запланований показник у 9 мільярдів.

Паралельно OpenAI перебуває на фінальній стадії залучення безпрецедентного раунду фінансування загальним обсягом понад 100 мільярдів доларів. Зокрема, очікується, що виробник чипів Nvidia близький до завершення угоди про інвестування 30 мільярдів доларів у цей стартап. Якщо раунд буде закрито, це стане одним із найбільших залучень приватного капіталу в історії, а оцінка самої OpenAI злетить приблизно до 830 мільярдів доларів.

Амбітні прогнози та падіння маржинальності

За даними телеканалу CNBC, головний партнер стартапу — корпорація Microsoft — очікує, що до 2030 року загальний дохід OpenAI перевищить 280 мільярдів доларів. Ці прибутки будуть майже порівну розподілені між двома напрямками: розробками для корпоративного сектору та продуктами для звичайних користувачів.

Масштаби планів компанії вражають. Ще минулого року Сем Альтман заявляв про готовність інвестувати загалом 1,4 трильйона доларів у створення обчислювальних ресурсів потужністю 30 гігаватів. Такої кількості енергії вистачило б для забезпечення електрикою близько 25 мільйонів американських домогосподарств.

Проте стрімкий розвиток уже сьогодні вимагає величезних ресурсів. Як повідомляє видання The Information, витрати на підтримку роботи вже наявних ШІ-моделей (так званий логічний висновок або інференс) у 2025 році зросли вчетверо. Через це скоригована валова рентабельність OpenAI знизилася з 40% (у 2024 році) до 33%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами