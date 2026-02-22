OpenAI планує витратити $600 млрд на обчислювальні потужності в очікуванні мега-IPO

Розробник найпопулярнішого у світі штучного інтелекту готується до масштабного публічного розміщення акцій (IPO), яке може оцінити компанію в 1 трильйон доларів . Для досягнення цієї мети OpenAI закладає колосальний бюджет: до 2030 року витрати на створення та підтримку обчислювальної інфраструктури мають сягнути близько 600 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters.

Фінансові результати та залучення капіталу

За підсумками 2025 року компанія на чолі із Семом Альтманом продемонструвала фінансові показники, що перевершили очікування. Річний дохід стартапу склав 13 мільярдів доларів (замість прогнозованих 10 мільярдів). Водночас реальні витрати вдалося втримати на рівні 8 мільярдів доларів, що виявилося меншим за запланований показник у 9 мільярдів.

Паралельно OpenAI перебуває на фінальній стадії залучення безпрецедентного раунду фінансування загальним обсягом понад 100 мільярдів доларів. Зокрема, очікується, що виробник чипів Nvidia близький до завершення угоди про інвестування 30 мільярдів доларів у цей стартап. Якщо раунд буде закрито, це стане одним із найбільших залучень приватного капіталу в історії, а оцінка самої OpenAI злетить приблизно до 830 мільярдів доларів.

Амбітні прогнози та падіння маржинальності

За даними телеканалу CNBC, головний партнер стартапу — корпорація Microsoft — очікує, що до 2030 року загальний дохід OpenAI перевищить 280 мільярдів доларів. Ці прибутки будуть майже порівну розподілені між двома напрямками: розробками для корпоративного сектору та продуктами для звичайних користувачів.

Масштаби планів компанії вражають. Ще минулого року Сем Альтман заявляв про готовність інвестувати загалом 1,4 трильйона доларів у створення обчислювальних ресурсів потужністю 30 гігаватів. Такої кількості енергії вистачило б для забезпечення електрикою близько 25 мільйонів американських домогосподарств.

Проте стрімкий розвиток уже сьогодні вимагає величезних ресурсів. Як повідомляє видання The Information, витрати на підтримку роботи вже наявних ШІ-моделей (так званий логічний висновок або інференс) у 2025 році зросли вчетверо. Через це скоригована валова рентабельність OpenAI знизилася з 40% (у 2024 році) до 33%.