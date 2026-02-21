Multi від Мінфін
21 лютого 2026, 13:00

Пенсії українців зростуть у середньому на 12%, надбавки становитимуть від 100 до 2595 гривень

З початку весни мільйони українських громадян похилого віку отримають збільшені соціальні виплати в межах щорічного перерахунку. Коефіцієнт підвищення встановлено на рівні 12,1%, а фактичний розмір доплат коливатиметься від 100 до 2 595 гривень залежно від особистого стажу та поточного розміру пенсії людини. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін у інтерв'ю для РБК-Україна.

З початку весни мільйони українських громадян похилого віку отримають збільшені соціальні виплати в межах щорічного перерахунку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як держава рахує відсоток підвищення

Законодавство передбачає чітку формулу для перерахунку виплат. Вона враховує два ключові макроекономічні показники: половина коефіцієнта залежить від інфляції за минулий рік (яка у 2025 році склала 8%), а інша половина — від темпів зростання середньої зарплати в Україні за останні три роки (16,1%). Поєднання цих даних і дозволило уряду вийти на показник у 12,1%.

«Цей показник обчислено за формулою, визначеною законодавством», — пояснює міністр соціальної політики Денис Улютін.

Навіть якщо після множення на цей відсоток математична надбавка виходить мізерною, держава гарантує мінімальний поріг підвищення у 100 гривень. Водночас встановлено і верхню межу — пенсія не може зрости більш ніж на 2 595 гривень.

Кому виплати не переглядатимуть

Не всі категорії громадян відчують весняні зміни. Перерахунок омине тих, чиї виплати вже були штучно «підтягнуті» державою до мінімальних гарантованих рівнів. Також індексація не поширюється на колишніх суддів та прокурорів.

Крім того, без змін залишиться максимальна пенсія в Україні, яка жорстко зафіксована на рівні 25 950 гривень (це 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб). Єдиний виняток із цього правила — військові пенсії захисників України, на які цей ліміт не розповсюджується.

Нові стандарти: від мінімалок до вікових бонусів

Для непрацюючих пенсіонерів базова мінімальна виплата зросте з 3 038 до 3 406 гривень. Окремо уряд переглянув так звані «вікові» доплати, які були запроваджені раніше:

  • Громадяни віком від 70 до 80 років отримуватимуть щонайменше 4 050 гривень (замість 3 613 грн).
  • Для осіб віком 80 років і старше мінімальний поріг підніметься з 3 758 до 4 213 гривень.

Фінансова підтримка родин військових

Суттєві зміни стосуються непрацездатних членів сімей загиблих або зниклих безвісти захисників. Батьки, чоловік чи дружина, а також дитина загиблого отримають збільшення на 5 010 гривень — їхня мінімальна пенсія сягне 12 810 гривень. Якщо ж на утриманні перебувають двоє і більше осіб (не рахуючи батьків чи подружжя), виплата на кожного зросте на 3 920 гривень і становитиме щонайменше 10 020 гривень. Починаючи з 2027 року, ці суми також обіцяють індексувати щорічно. Виплати військовим та їхнім родинам фінансуються напряму з державного бюджету.

Що треба знати переселенцям та тим, хто працює

Березневий перерахунок охопить і працюючих пенсіонерів на загальних умовах. А вже 1 квітня 2026 року на них чекає додатковий етап — автоматичний перерахунок з огляду на набутий за останні два роки додатковий страховий стаж.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) також мають право на індексацію. Навіть якщо їхні виплати були тимчасово заморожені, після поновлення статусу вони отримають усі заборговані кошти разом із новими нарахованими надбавками.

Міністр запевняє, що проблем із грошима в державі немає: «Пенсійний фонд забезпечує своєчасне фінансування пенсій та виплат родинам загиблих і зниклих». Усі березневі перерахунки відбудуться абсолютно автоматично на базі наявних реєстрів, тож людям не потрібно особисто відвідувати відділення чи подавати електронні заяви.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
BigBend
BigBend
21 лютого 2026, 13:11
#
Зарплати військовослужбовців п’ятий рік без змін. Пенсіонери будуть воювати?
+
0
guitar
guitar
21 лютого 2026, 14:25
#
Чисто как кость собаке кинут по 100 грн перед возможными выборами
+
0
zephyr
zephyr
21 лютого 2026, 15:09
#
Если такие «собаки» строили такую страну и голосовали за куру с гречей- то они того и заслуживают. Если платили минималку в ЕСВ, то на что они вообще рассчитывали то?
+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
21 лютого 2026, 14:46
#
Зате тарифи на ком послуги зростуть на — 2000%
на продовольчу корзину — 80%

геніальна країна ***…
+
0
BigBend
BigBend
21 лютого 2026, 15:08
#
Які тарифи на комуналку ростуть, клоун? Вони з 2022 заморожені, нажаль.
+
0
zephyr
zephyr
21 лютого 2026, 15:10
#
Каждый народ- заслуживает своего руководства
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
