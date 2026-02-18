КП «Київтеплоенерго» повідомило про підготовку перерахунку плати за комунальні послуги, які частково не надавалися через складну енергетичну ситуацію в місті. Про це зазначили на підприємстві у відповідь на запит «Мінфіну».
У Київтеплоенерго розповіли, коли проведуть перерахунок за опалення у Києві
Що відомо
Наразі триває уточнення фактичної наявності послуги, її обсягу та нормативних показників постачання теплової енергії у січні 2026 року по всіх будинках, що перебувають у зоні обслуговування підприємства.
Після отримання та опрацювання відповідних даних буде здійснено нарахування за січень 2026 року з урахуванням фактично наданих послуг. Оновлені суми відобразять у платіжках, які кияни отримають у лютому.
На підприємстві наголошують, що перерахунок здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства та з урахуванням реальних показників постачання теплової енергії в умовах енергетичних обмежень.
