Неочевидні звички водіїв, які шкодять авто (подкаст)

Чи справді звичні дії автовласників можуть шкодити авто? У новому випуску подкасту Finance.ua Страхування розбираємо найпоширеніші водійські звички, які непомітно призводять до дорогого ремонту та міфи у які досі вірять автовласники.

Також поговоримо про страховий ремонт після ДТП: як він працює сьогодні та через які помилки водії найчастіше залишаються без виплат.

Гості випуску:

Денис Бабінін — автомайстер та власник мережі СТО ID Service

Дар’я Сатко — керівниця відділу турботи про клієнтів Finance.ua та Minfin.com.ua

Разом із експертами випуску обговорили:

Щоденні звички водіїв та їхній вплив на авто:

Чим загрожує їзда «на лампочці», чому не варто миттєво глушити двигун та що не так з викручуванням керма до упору.

Автоміфи, у які досі вірять водії:

Чи шкодить кондиціонер двигуну та чи справді часте миття авто викликає корозію.

Нові правила страхового ремонту: що важливо знати водіям

Як працює страховий ремонт після змін у законодавстві, хто обирає СТО, які «страхові звички» найчастіше призводять до відмови у виплаті.

Цей випуск — must watch для всіх водіїв, незалежно від досвіду.

Дивіться повний випуск подкасту на Youtube-каналі Finance.ua Страхування та збережіть собі, щоб не повторювати дорогих помилок.

За промокодом «idservice» отримайте знижку -1000 грн на Автоцивілку.

* максимальна сума знижки по промокоду 17%.