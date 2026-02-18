Multi від Мінфін
18 лютого 2026, 9:21

Неочевидні звички водіїв, які шкодять авто (подкаст)

Чи справді звичні дії автовласників можуть шкодити авто? У новому випуску подкасту Finance.ua Страхування розбираємо найпоширеніші водійські звички, які непомітно призводять до дорогого ремонту та міфи у які досі вірять автовласники.

Чи справді звичні дії автовласників можуть шкодити авто?

Також поговоримо про страховий ремонт після ДТП: як він працює сьогодні та через які помилки водії найчастіше залишаються без виплат.

Гості випуску:

  • Денис Бабінін — автомайстер та власник мережі СТО ID Service
  • Дар’я Сатко — керівниця відділу турботи про клієнтів Finance.ua та Minfin.com.ua

Разом із експертами випуску обговорили:

Щоденні звички водіїв та їхній вплив на авто:
Чим загрожує їзда «на лампочці», чому не варто миттєво глушити двигун та що не так з викручуванням керма до упору.

Автоміфи, у які досі вірять водії:
Чи шкодить кондиціонер двигуну та чи справді часте миття авто викликає корозію.

Нові правила страхового ремонту: що важливо знати водіям
Як працює страховий ремонт після змін у законодавстві, хто обирає СТО, які «страхові звички» найчастіше призводять до відмови у виплаті.

Цей випуск — must watch для всіх водіїв, незалежно від досвіду.

Дивіться повний випуск подкасту на Youtube-каналі Finance.ua Страхування та збережіть собі, щоб не повторювати дорогих помилок.

За промокодом «idservice» отримайте знижку -1000 грн на Автоцивілку.

* максимальна сума знижки по промокоду 17%.

Джерело: Мінфін
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 лютого 2026, 10:26
Не реклама!
Зашел по ссылке увидел страховую «ТАС».
Летом было маленькое ДТП, виновник застрахован в «ТАС». Был удивлен оперативностью и обслуживанием! Все очень быстро и сумма полностью соответствовала «оценке» ущерба. Не было навязчивых звонков с предложениями «порешать» вопрос, Единственное, это офис на Подоле… Но это не критично!
Есть с чем сравнивать… по сравнению с «Гардиан» это «небо и земля»!!!
