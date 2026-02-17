У вівторок, 17 лютого, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
17 лютого 2026, 10:31
Курс валют у вівторок: євро у банках подорожчало на 15 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,95−43,45 грн. Євро купують за 50,90 грн, а продають за 51,65 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,15−43,25, євро — 51,35−51,52 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,23−43,26 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,16−51,18 грн/євро.
