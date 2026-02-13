Середній курс долара у банках у п'ятницю, 13 лютого, зріс на 5−7 копійок. НБУ на сьогодні встановив нижчі курси, ніж були у четвер.
13 лютого 2026, 10:50
Курси валют на п'ятницю: банки, обмінники, НБУ
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
У банках котирування гривні до долара становлять 42,85−43,35 грн. Євро купують за 50,77 грн, а продають за 51,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 43,05−43,15, євро — 51,26−51,45 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,09−43,12 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,26−51,45 грн/євро.
Офіційний курс НБУ: 42,99 грн за долар, 51,03 грн за євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі