Що буде з парою євро/долар у 2026 році та чому геополітика може зламати будь-які «класичні» прогнози?
9 лютого 2026, 12:26
Трамп знищить курс долара? Чого очікувати від валюти у 2026 (відео)
У цьому відео ви дізнаєтесь:
-
який прогнозований коридор євро/долар на 2026
- чому фактор геополітики та «торговельні війни» можуть різко міняти картину
- які дати засідань ФРС найчастіше дають волатильність на ринку
- що означає заміна Пауелла у травні 2026 для долара
- як потенційна втрата незалежності ФРС може тиснути на довіру інвесторів до USD.
Джерело: Мінфін
Коментарі