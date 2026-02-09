Курс валют у понеділок: долар та євро в банках дешевшають

У понеділок, 9 лютого, на готівковому ринку середній курс долара подешевшав у купівлі на 15 копійок та на 13 копійок у продажу. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці подорожчало на 6 копійок, а у продажу на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,73−43,22 грн. Євро купують за 50,50 грн, а продають за 51,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,00−43,10, євро — 51,01−51,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,82−42,86 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,77−50,80 грн/євро.

