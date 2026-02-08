Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
8 лютого 2026, 10:24

Матеріальна допомога для військових: хто має право на виплату

Міністерство оборони України нагадало про інструмент підтримки захисників, які опинилися у складних життєвих обставинах. Йдеться про грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань, яку можна отримати один раз на рік.

Матеріальна допомога для військових: хто має право на виплату

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Розмір виплати у 2026 році

Сума допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військового. Сюди входять:

  • Посадовий оклад;
  • Оклад за військовим званням;
  • Надбавка за вислугу років;
  • Щомісячні додаткові види забезпечення (крім премій та спеціальних винагород).

Хто може отримати допомогу?

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році надається військовослужбовцям один раз протягом року за наявності однієї з таких підстав:

Наявність у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини.

Сім'ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно), є заручниками, інтерновані в нейтральних державах або зникли безвісти.

Настання події у 2026 році або у грудні 2025 року, за умови, що право на отримання матеріальної допомоги не було реалізовано у рік настання такої події, а саме:

1. смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків;

2. народження дитини у військовослужбовця, у тому числі її усиновлення;

3. порушення стану здоров’я військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків, що підтверджується відповідними медичними документами (виписний епікриз, виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о), довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії, висновок лікарсько-консультативної комісії), зокрема у разі:

  • захворювання військовослужбовця на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В або С;
  • перебування військовослужбовця понад 30 днів поспіль на лікуванні, реабілітації чи у відпустці для лікування у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом) або захворюванням, пов’язаними із захистом Батьківщини, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки, ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду або протирецидивного лікування;
  • перебування військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків на лікуванні онкологічного захворювання, що потребує хірургічного лікування, променевої та/або хіміотерапії, незалежно від року встановлення діагнозу;
  • поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, пов’язаного із захистом Батьківщини, отриманого під час виконання завдань у період дії воєнного стану;
  • поранення (тяжкі травми, каліцтва) дружини (чоловіка), дітей або батьків військовослужбовця, пов’язаного з військовою агресією російської федерації проти України.

Важливо: Наявність підстав обов'язково має бути підтверджена відповідними медичними або офіційними документами.

Як оформити виплату?

Процедура отримання допомоги є стандартною:

  • Подача рапорту: військовий має написати рапорт на ім'я свого безпосереднього командира.
  • Обґрунтування: у рапорті необхідно чітко вказати підставу для надання допомоги.
  • Документи: до рапорту додаються завірені копії документів, що підтверджують складну життєву ситуацію (медичні висновки, довідки про статус полоненого/зниклого безвісти тощо).

Нарахування здійснюється в межах доступного фонду грошового забезпечення військової частини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
