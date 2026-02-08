Матеріальна допомога для військових: хто має право на виплату

Міністерство оборони України нагадало про інструмент підтримки захисників, які опинилися у складних життєвих обставинах. Йдеться про грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань, яку можна отримати один раз на рік.

Розмір виплати у 2026 році

Сума допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військового. Сюди входять:

Посадовий оклад;

Оклад за військовим званням;

Надбавка за вислугу років;

Щомісячні додаткові види забезпечення (крім премій та спеціальних винагород).

Хто може отримати допомогу?

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році надається військовослужбовцям один раз протягом року за наявності однієї з таких підстав:

Наявність у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини.

Сім'ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно), є заручниками, інтерновані в нейтральних державах або зникли безвісти.

Настання події у 2026 році або у грудні 2025 року, за умови, що право на отримання матеріальної допомоги не було реалізовано у рік настання такої події, а саме:

1. смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків;

2. народження дитини у військовослужбовця, у тому числі її усиновлення;

3. порушення стану здоров’я військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків, що підтверджується відповідними медичними документами (виписний епікриз, виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о), довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії, висновок лікарсько-консультативної комісії), зокрема у разі:

захворювання військовослужбовця на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В або С;

перебування військовослужбовця понад 30 днів поспіль на лікуванні, реабілітації чи у відпустці для лікування у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом) або захворюванням, пов’язаними із захистом Батьківщини, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки, ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду або протирецидивного лікування;

перебування військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків на лікуванні онкологічного захворювання, що потребує хірургічного лікування, променевої та/або хіміотерапії, незалежно від року встановлення діагнозу;

поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, пов’язаного із захистом Батьківщини, отриманого під час виконання завдань у період дії воєнного стану;

поранення (тяжкі травми, каліцтва) дружини (чоловіка), дітей або батьків військовослужбовця, пов’язаного з військовою агресією російської федерації проти України.

Важливо: Наявність підстав обов'язково має бути підтверджена відповідними медичними або офіційними документами.

Як оформити виплату?

Процедура отримання допомоги є стандартною:

Подача рапорту: військовий має написати рапорт на ім'я свого безпосереднього командира.

Обґрунтування: у рапорті необхідно чітко вказати підставу для надання допомоги.

Документи: до рапорту додаються завірені копії документів, що підтверджують складну життєву ситуацію (медичні висновки, довідки про статус полоненого/зниклого безвісти тощо).

Нарахування здійснюється в межах доступного фонду грошового забезпечення військової частини.