6 лютого 2026, 19:15

Кредитний бум та велике прибирання: банки отримали 126,8 млрд грн прибутку і рекордно скоротили «погані» борги

Український банківський сектор демонструє стійке відновлення, фіксуючи зростання обсягів кредитування вже другий рік поспіль. За підсумками 2025 року платоспроможні банки отримали 126,8 млрд грн чистого прибутку, при цьому активно фінансуючи як бізнес, так і населення. Водночас фінустанови провели масштабну очистку своїх балансів від старих проблемних боргів. Про це повідомляє Національний банк України (НБУ) 6 лютого.

Український банківський сектор демонструє стійке відновлення, фіксуючи зростання обсягів кредитування вже другий рік поспіль.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бізнес та населення активно беруть у борг

Попит на гривневі ресурси стрімко зростає. У грудні 2025 року портфель «чистих» гривневих кредитів бізнесу (тих, що реально обслуговуються) збільшився на 35,6% порівняно з груднем попереднього року. Населення також наростило обсяги запозичень — на 32%.

Для порівняння, динаміка 2024 року була дещо скромнішою для бізнесу (+21%), але вищою для фізичних осіб (+38%).

Банки кредитують підприємства всіх масштабів:

  • малий та середній бізнес (МСП) наростив кредитний портфель на 32,9%;
  • великі приватні компанії — на 29,7%. Також у 2025 році спостерігалося пожвавлення кредитування державних компаній.

Феномен Приватбанку: куди зникли 140 мільярдів

У статистиці НБУ є цікавий нюанс: якщо дивитися на загальний (валовий) обсяг кредитів, то він формально зменшився на 2%. Однак це не означає, що банки перестали видавати гроші. Причиною стало масштабне «бухгалтерське прибирання».

У грудні державний Приватбанк списав (припинив визнавати на балансі) близько 140 млрд грн старих непрацюючих кредитів. Аналогічні кроки зробили й інші держбанки. Оскільки обсяг нових виданих позик майже перекрив цю суму, «чиста» статистика показує зростання, яке набагато краще відображає реальний стан економіки.

Через цю процедуру Приватбанку довелося донарахувати податок на прибуток, що збільшило його податкові витрати вдвічі та трохи знизило чистий фінансовий результат.

Історичний мінімум проблемних кредитів

Масштабне списання старих боргів призвело до різкого оздоровлення статистики всього сектору. Станом на 1 січня 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) впала з 24% до 14%.

Це найкращий показник за останні 15 років. Ситуація в розрізі груп банків виглядає так:

  • Державні банки: частка NPL менше 20%;
  • Приватні українські банки: 8,4%;
  • Банки з іноземним капіталом: 6,5%.

У Нацбанку наголошують, що кредитування залишається драйвером прибутковості системи вже чотири квартали поспіль, а зароблені кошти банки пускають в обіг для видачі нових позик.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
