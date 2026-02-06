Чистий попит на готівкову валюту в IV кварталі 2025 року зріс удвічі порівняно з III кварталом — НБУ

У четвертому кварталі 2025 року українці почали активніше купувати готівкову іноземну валюту. За даними нового Інфляційного звіту НБУ, чистий попит зріс у два рази відносно попереднього кварталу, досягнувши позначки $2,2 млрд.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Долар проти євро: що купували частіше?

Зростання попиту мало виражений сезонний характер, проте розподіл між валютами був нерівномірним:

Долар США став лідером симпатій. Чистий попит на нього підскочив на $0,8 млрд, склавши у підсумку $1,2 млрд.

Євро продемонструвало скромнішу динаміку. Попит зріс на 0,3 млрд євро — до загального рівня 0,9 млрд євро.

Чому попит нижчий, ніж минулого року?

Попри різке зростання порівняно з осінню, нинішні показники все ще суттєво поступаються цифрам 2024 року. Тоді в IV кварталі чистий попит сягав рекордних $3,7 млрд.

Головна причина стриманості українців — населення продовжує активно використовувати гривневі інструменти для заощаджень (депозити та ОВДП).

«Сукупний попит був відчутно нижчим за аналогічний період минулого року, що свідчить про збереження довіри до національної валюти як засобу заощадження», — підсумовують у Нацбанку.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту