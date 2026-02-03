Multi від Мінфін
3 лютого 2026, 17:44

Сітібанк в росії повністю зупинить перекази в доларах

Російський підрозділ «Сітібанк» повідомив клієнтів про повне припинення проведення платежів у доларах США. Як випливає з повідомлення банку, обмеження набуде чинності з 16 лютого 2026 року і торкнеться всіх клієнтів кредитної організації.

Російський підрозділ «Сітібанк» повідомив клієнтів про повне припинення проведення платежів у доларах США.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З чим пов'язане рішення

У банку пояснили, що рішення пов'язане із припиненням надання платіжних послуг у доларах США з боку іноземного банку-кореспондента, через що подальше здійснення доларових переказів стало неможливим.

«З 16 лютого 2026 року Сітібанк припиняє здійснення платежів у доларах США», — йдеться в повідомленні, направленому клієнтам.

Продаж бізнесу в рф

Citigroup відкрила представництво в Москві 1 жовтня 1992, а через рік отримала ліцензію на роботу банку в росії, ставши одним з перших міжнародних банків на російському ринку.

Про намір продати роздрібний бізнес у росії Citigroup оголосила ще на початку 2021 року. Після початку військового вторгнення росії в Україну група остаточно дала зрозуміти, що не планує подальшого розвитку в країні.

15 листопада 2024 року Сітібанк закрив своє останнє відділення, яке працювало з роздрібними клієнтами в росії. 12 листопада 2025 року президент путін підписав розпорядження про здійснення угоди з купівлі російського Сітібанку компанією «Ренесанс капітал — фінансовий консультант».

Активи російського Сітібанку здебільшого — на суму близько $7,2 млрд — представлені коштами на заблокованих рахунках типу «С», які перебувають під управлінням Агентства зі страхування вкладів.

Збитки на $1 млрд

Згідно зі звітністю Citigroup за 2025-й, продаж російського бізнесу спричинив збиток у розмірі $1,2 млрд. Цей фактор став ключовою причиною зниження чистого прибутку групи в четвертому кварталі 2025 року до $2,5 млрд — на 13% менше, ніж роком раніше. Після сплати податків ефект від операції склав $1,1 млрд, що безпосередньо погіршило фінансовий результат кварталу, а прибуток на акцію знизився до $1,19 проти $1,34 роком раніше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
