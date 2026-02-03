Сітібанк в росії повністю зупинить перекази в доларах

У банку пояснили, що рішення пов'язане із припиненням надання платіжних послуг у доларах США з боку іноземного банку-кореспондента, через що подальше здійснення доларових переказів стало неможливим.

«З 16 лютого 2026 року Сітібанк припиняє здійснення платежів у доларах США», — йдеться в повідомленні, направленому клієнтам.

Citigroup відкрила представництво в Москві 1 жовтня 1992, а через рік отримала ліцензію на роботу банку в росії, ставши одним з перших міжнародних банків на російському ринку.

Про намір продати роздрібний бізнес у росії Citigroup оголосила ще на початку 2021 року. Після початку військового вторгнення росії в Україну група остаточно дала зрозуміти, що не планує подальшого розвитку в країні.

15 листопада 2024 року Сітібанк закрив своє останнє відділення, яке працювало з роздрібними клієнтами в росії. 12 листопада 2025 року президент путін підписав розпорядження про здійснення угоди з купівлі російського Сітібанку компанією «Ренесанс капітал — фінансовий консультант».