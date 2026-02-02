Курс долара США пішов вверх під час міжбанківських торгів у понеділок, 2 лютого. Водночас євро трохи подешевшало. Про це свідчать дані торгів.
2 лютого 2026, 17:35
Курс валют: на міжбанку долар зріс, а євро падає
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 2 лютого
|
Закриття 2 лютого
|
Зміни
|
42,82/42,85
|
43,08/43,11
|
26/26
|
50,76/50,79
|
50,94/50,96
|
18/17
Офіційний курс: долар — 42,97 грн, євро — 50,90 грн.
Середній курс у банках: 42,70−43,20 грн/долар, 50,70−51,35 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,08−43,15, євро — 51,15−51,35 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі