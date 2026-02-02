Ripple отримала ліцензію на емісію токенів у Євросоюзі

Американська компанія Ripple , що випускає криптовалюту XRP, одержала від Комісії з нагляду за фінансовим сектором (CSSF) Люксембургу ліцензію на емісію електронних грошей (EMI).

Директор з розвитку бізнесу Ripple у Великій Британії та Європі Кессі Креддок пояснила, що завдяки ліцензії платіжний сервіс Ripple Payments та інші корпоративні рішення Ripple на основі блокчейну зможуть легально використовуватись у всьому Євросоюзі.

«Отримання ліцензії EMI для роботи в ЄС є важливим досягненням, яке має зміцнити позиції Ripple на фінансовому ринку Європи. Цей регіон завжди був для нас пріоритетним ринком, де ми могли б надати свою блокчейн-інфраструктуру, яка б відповідала нормативним вимогам», — заявила Креддок.

Минулого місяця Ripple отримала ліцензію EMI для роботи у Великій Британії, зареєструвавшись у місцевого Управління фінансового нагляду (FCA).

Керівництво Ripple повідомило, що компанія отримала понад 75 ліцензій від регуляторів різних країн світу. Наприкінці минулого року Управління контролера грошового обігу США (OCC) видало Ripple попередній дозвіл на створення трастового банку.

Повний дозвіл має бути виданий після закінчення перевірки — він має надати Ripple право зберігати клієнтські активи та проводити платежі, але не право видачі кредитів.