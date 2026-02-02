Ripple отримала ліцензію на емісію токенів у Євросоюзі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 лютого 2026, 16:28

Ripple отримала ліцензію на емісію токенів у Євросоюзі

Американська компанія Ripple, що випускає криптовалюту XRP, одержала від Комісії з нагляду за фінансовим сектором (CSSF) Люксембургу ліцензію на емісію електронних грошей (EMI).

Американська компанія Ripple, що випускає криптовалюту XRP, одержала від Комісії з нагляду за фінансовим сектором (CSSF) Люксембургу ліцензію на емісію електронних грошей (EMI).►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДиректор з розвитку бізнесу Ripple у Великій Британії та Європі Кессі Креддок пояснила, що завдяки ліцензії платіжний сервіс Ripple Payments та інші корпоративні рішення Ripple на основі блокчейну зможуть легально використовуватись у всьому Євросоюзі.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Директор з розвитку бізнесу Ripple у Великій Британії та Європі Кессі Креддок пояснила, що завдяки ліцензії платіжний сервіс Ripple Payments та інші корпоративні рішення Ripple на основі блокчейну зможуть легально використовуватись у всьому Євросоюзі.

«Отримання ліцензії EMI для роботи в ЄС є важливим досягненням, яке має зміцнити позиції Ripple на фінансовому ринку Європи. Цей регіон завжди був для нас пріоритетним ринком, де ми могли б надати свою блокчейн-інфраструктуру, яка б відповідала нормативним вимогам», — заявила Креддок.

Минулого місяця Ripple отримала ліцензію EMI для роботи у Великій Британії, зареєструвавшись у місцевого Управління фінансового нагляду (FCA).

Керівництво Ripple повідомило, що компанія отримала понад 75 ліцензій від регуляторів різних країн світу. Наприкінці минулого року Управління контролера грошового обігу США (OCC) видало Ripple попередній дозвіл на створення трастового банку.

Повний дозвіл має бути виданий після закінчення перевірки — він має надати Ripple право зберігати клієнтські активи та проводити платежі, але не право видачі кредитів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами