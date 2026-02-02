Курс валют у понеділок: долар в банках пішов вгору, євро дешевшає

У понеділок, 2 лютого, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі додав 2 копійки, а у продажу подешевшав на 39 копійок. Євро подешевшало на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,60−43,15 грн. Євро купують за 50,60 грн, а продають за 51,45 грн.

За даними валютного аукціону,в обмінниках долар торгується за 43,02−43,11, євро — 51,19−51,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,82−42,85 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 50,76−50,79 грн/євро.

