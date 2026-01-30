Перші ознаки падіння золота та зневіри у заробітках на ШІ

Хоча глобальні політичні питання відійшли на другий план, тиждень виявився насичений на економічні та фінансові події. Зокрема, стрімкий злет золота та срібло зупинився несподіваною корекцією. Чи може це говорити про початок більш відчутного падіння дорогоцінних металів, розмірковує засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Як не дивно, але це був тиждень без Трампа — ніяких тобі завоювань Гренландії, знущань над сусідами, ліквідацій диктаторських режимів, підкорення непокірних торгових партнерів — мабуть президент все ж таки вирішив перепочити. Але від цього життя точно не стало менш динамічним, адже засідання ФРС, квартальні результати технологічних гігантів та десятків інших компаній, ситуація на ринку дорогоцінних металів дали інвесторам достатньо матеріалів для роздумів і змушували приймати інколи непрості рішення.

ФРС очікувано нічого не змінив, але цікаво, що рішення було прийнято не одностайно. Два члени монетарного комітету, Stephen Miran та Chris Waller, наполягали на зниженні ставки на 25 бп, що й не дивно, адже перший — «людина Трампа», а другий — фіналіст змагань за посаду Голови ФРС. Учасники засідання підвищили оцінку стану економіки з «посереднього» до «solid», висловили певне занепокоєння вищою ніж хотілося б інфляцією та відзначили певну стабілізацію на ринку праці. Однозначного вердикту щодо можливості подальших знижень найближчим часом немає. Джером Пауелл висловив впевненість в тому, що ФРС вдасться зберегти незалежність, навіть попри шалений політичний тиск. Шкода тільки, що Пауеллу недовго лишилося, бо після його відставки за монетарну політику візьметься Трамп, і це точно один із суттєвих ризиків, який впливає на поведінку інвесторів.

Звіти гігантів

Щодо корпоративних результатів, то всі технологічні гіганти, які доповідали цього тижня, Microsoft, Meta, Tesla та Apple, перевищили очікування за основними параметрами. Але цікаво, що реакція інвесторів була різною в залежності від компанії. Найбільше постраждав Microsoft — після оголошення результату та прогнозів ціна впала аж на 10%.

У інвесторів, схоже, з’являються сумніви в здатності компанії успішно заробляти на АІ — попит є, але потужностей починає не вистачати, і з цим може бути проблема. А ось амбіційні плани Mета щодо майбутніх капітальних витрат інвесторів не злякали і акції продовжили рости.

Tesla, як завжди, живе майбутнім і оголосила про зупинку виробництва двох моделей автомобілів на користь виробництва роботів Optimus. Ну і традиційно — купа обіцянок про систему автономного керування, robotaxi та розвиток АІ технологій загалом. Інвестори продовжують вірити Маску, але цього кварталу реакція була змішаною — акції спочатку підросли, поті впали.

Apple звітував про зростання продажів iPhone і не тільки: всі підрозділів, починаючи з послуг і закінчуючи виробництвом аксесуарів, демонструють гарні результати, навіть китайські продажі поступово відновлюються. Так що, рано ще ховати Apple! Звісно, гарний грошовий потік — це не солодкі обіцянки «АІ-шних» марципанів, але теж чогось вартий…

Ціна металів

Золота лихоманка цього тижня продовжилася, а разом з нею і срібна. Станом на четвер, з початку цього року золото та срібло додали 28% та 73%, відповідно. Виглядає неймовірно, але це правда. Цікаво, що роздрібний попит на золото вже перевищив попит з боку центральних банків. Розбалансованість американського бюджету, величезний борг США та геополітичний хаос, який активно посилюється завдяки нинішній адміністрації Білого дому, змушують інвесторів відмовлятися від довгострокових державних облігацій США, які традиційно грали роль захисного активу та балансували портфелі під час криз, та шукати нові варіанти «тихої гавані». І схоже, що нічого кращого за традиційне золото немає, чого не скажеш про цифрове. Зі сріблом трохи інша історія, яку не так вже й легко пояснити.

Це певною мірою феномен, який навіть отримав власну назву: «Trump of all trades». А до чого Трамп до срібла? Бо ціна на срібло, як і Трамп, робить, що захоче. Звісно, є певні фундаментальні причини: слабкий долар, очікуване зниження ставок, отримання статусу критичного мінералу в США та можливе введення мит, суворіший експортний контроль з боку Китаю та ще цілий набір інших.

Але все одно — те, що відбувається із золотом зараз, на мою думку, є бульбашкою і закінчиться значною корекцією. І перші ознаки можливого охолодження з’явилися вже в п’ятницю вранці — золото втратило 5%, срібло 12%. Чи значить це, далі тільки вниз? Не впевнений! Але те, що дорогоцінні метали протягом останніх місяців зростали занадто швидко — це факт. Що ж, все природньо — коли бульбашка надувається всі бояться втратити шанс і навипередки спішать викинути гроші на вітер. В короткостроковій перспективі психологія інвесторів грає набагато більшу роль, ніж фундаментальні фактори, хоча потім час завжди розставляє все на свої місця.

Що далі? Сезон корпоративних результатів в розпалі, кандидата на посаду майбутнього Голови ФРС ось-ось оголосять, ринки дорогоцінних металів розігрілися так, що вже можна плавити нові блискучі злитки, Трамп цілий тиждень накопичував енергію і теж може «порадувати» світ якою новою ідеєю, словом, каталізаторів досхочу, аби на все було сили реагувати…