В Україні пропонують повернути вихідні на свята: до Ради подано законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 14403 , який передбачає повернення вихідних днів у державні свята, як це було на початок повномасштабного вторгнення. Автор ініціативи — народний депутат Олексій Гончаренко.

Що каже автор законопроєкту

За словами Гончаренка, під час різдвяних свят він отримав велику кількість звернень від громадян, які не розуміють, чому навіть у складних умовах війни не можна залишити бодай один святковий вихідний, наприклад, на Різдво чи Новий рік.

За його словами, люди виснажені постійною роботою та стресом, і додатковий день із сім'єю може мати значний психологічний ефект.

Він закликав колег прислухатися до суспільства та підтримати законодавчу ініціативу.

Що пропонує законопроєкт

для цивільних

Відповідно до проєкту закону, цивільним працівникам планують повернути вихідні на всі офіційно визначені державні свята України. Йдеться про поновлення дії відповідних норм трудового законодавства, які були зупинені через воєнний стан.

Наразі, нагадаємо, згідно із Законом «Про організацію трудових відносин в умовах військового стану», положення статті 73 Кодексу законів про працю не застосовуються, а фактично неробочими днями залишаються лише субота та неділя.

для військових

Окремий механізм компенсації законопроєктом пропонується для військовослужбовців. Зокрема: