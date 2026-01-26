Переїхати до Іспанії стане простіше: країна змінила міграційні правила

В Іспанії у січні 2026 року набуло чинності нове міграційне законодавство. Воно було розроблено, як наголошується в офіційному повідомленні міністерства інклюзивності, соціального захисту та міграції, для «спрощення переїзду до країни іноземців», пише DW.

Що зміниться

Згідно з новими правилами, найпростіший спосіб для іноземця знайти роботу в Іспанії — це укласти контракт з іспанською фірмою в країні свого проживання, розповіла в бесіді з DW адвокат Анхела Гарсія, що спеціалізується на питаннях міграції.

За її словами, іспанський підприємець оформляє заявку на потрібного йому фахівця з тієї чи іншої країни та особи, які відповідають вимогам роботодавця, можуть розраховувати на робочий контракт ще до переїзду до Іспанії. Це існувало і раніше, але оформлення тривало кілька місяців. Тепер влада обіцяє прискорити процес.

Щоправда, контракт «за місцем проживання», зазначила адвокат, можуть укласти лише громадяни країн, які мають відповідну угоду з Іспанією. Така угода підписана, наприклад, з Україною.

Хто зможе отримати візи для пошуку роботи

Такими в Іспанії, за даними Анхели Гарсія, є, наприклад, професії, пов'язані з інформатикою, готельним та медичним обслуговуванням, а також з будівництвом. При цьому «віза для пошуку роботи не видаватиметься автоматично». Претенденти повинні надати в іспанське консульство документи, що підтверджують освіту та досвід роботи, довідку про несудимість, стан здоров'я та медичну страховку. Крім того, вони не повинні числитися серед осіб, яким заборонено в'їзд до Євросоюзу, і зобов'язані мати у своєму розпорядженні засоби для проживання в Іспанії протягом року.

Втім, закон, продовжила співрозмовниця DW, дозволяє не тільки працювати в Іспанії за наймом, а й самозайнятим. Іноземці, які знайшли роботу, не повинні як раніше повертатися на батьківщину для оформлення посвідки на проживання в консульстві. Усі формальності можна відтепер виконати в Іспанії. Ну, а студенти-іноземці іспанських навчальних закладів, після навчання отримують право шукати роботу два роки.

Як буде відбуватися возз'єднання сім'ї

Привезти до Іспанії своїх родичів зможуть мігранти, які мають і використовують дозвіл на проживання не менше року, пояснила далі адвокат. Цей документ повинен мати термін дії як мінімум ще на один рік. Іноземці повинні мати гроші для утримання членів сім'ї, а також належне житло. Члени родини, як і особи, які приїжджають для пошуку роботи, не повинні мати судимість і перебувати у списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС.

Поєднати можна чоловіка/дружину навіть якщо шлюб не зареєстрований, але є докази «стабільно спільного проживання». Дозволяється привезти дітей до 18 років, народжених як у шлюбі з об'єднуючою особою, так і від попереднього шлюбу. При цьому якщо діти мають інвалідність, то вік для їхнього переїзду не обмежується. Якщо той, хто возз'єднується, має іспанське громадянство, то він отримує можливість привезти дітей віком до 21 року або до 26 років, якщо вони навчаються. Іноземець, що легально живе в Іспанії, має право визначити на ПМП як своїх батьків старше 65 років, так і батьків особи, що з'єднується з ним.

Чи зможуть нелегали отримати посвідку на проживання

Торкнулися нові положення та осіб, які мешкають в Іспанії нелегально, зазначила адвокат Гарсія. Щоб отримати дозвіл на проживання, нелегалу необхідно довести, що він перебуває в країні не менше двох років, працює чи навчається, має місячний дохід не менше 600 євро. Йому також доведеться надати «довідку про інтеграцію». Подібний документ видають соціальні служби, поліція чи неурядові організації, які діють за місцем проживання нелегала.

Важливо й те, сказала наприкінці розмови юрист, що відтепер процес отримання віз та посвідки на проживання з правом роботи пришвидшиться та спроститься. Всі дії можна буде здійснювати через інтернет, використовуючи спеціалізовані сайти. З їх допомогою можна отримати всю необхідну інформацію, переслати прохання, копії необхідних документів і стежити за проходженням поданих паперів. Це, крім усього іншого, звільняє прохачів від зайвих переїздів та черг до іспанських установ, які займаються мігрантами.