Хто заробив на боягузтві Трампа

На Волл-стріт були скептики, які вважали, що падіння акцій у вівторок буде короткочасним, а відкат не буде достатньо різким, щоб відмовити президента США Дональда Трампа від ведення торгової війни з Європою за контроль над Гренландією. Проте серед них не було роздрібних інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg, «Мінфін» публікую переклад статті.

За даними JPMorgan Chase & Co., індивідуальні інвестори вклали $4 млрд в американські акції, коли індекс S&P 500 зазнав найбільшого падіння за останні три місяці. Ще $2,3 млрд надійшли в середу, якраз вчасно, щоб Трамп розпочав ралі, відмовившись від своїх гучних заяв про введення мит. Акції злетіли на 1,2% і додали ще 0,6% у четвер, фактично нівелювавши падіння першого дня.

Стратегія TACO в дії

Для роздрібних трейдерів купівля на просіданні стала аксіомою. Стратегія, що народилася під час «ведмежого» ринку Covid у 2020 році та зміцніла під час божевілля мем-акцій 2021 року, отримала нове підтвердження під час другого терміну Трампа.

Вона втілена у так званій стратегії TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп завжди дає задню»). Головний принцип TACO полягає в тому, що будь-яке падіння, викликане погрозами запровадження штрафних мит, є золотою можливістю для купівлі. Це спрацювало у квітні, працювало все літо, і спрацювало цього тижня.

«Апетит роздрібних інвесторів був помітно сильним: вони заходили в ринок попри волатильність, спричинену заголовками про мита, геополітичну невизначеність та політичний шум із Давоса», — зазначила Лале Аконер, стратег глобальних ринків eToro.

Куди йдуть гроші?

Основну частину попиту поглинули біржові фонди (ETF). Протягом п'яти днів, що охоплюють період з 14 по 21 січня, широкопрофільні акціонерні ETF зафіксували найсильніші щотижневі припливи коштів за всю історію. За даними JPMorgan, лідерами за обсягами покупок стали такі фонди, як Invesco QQQ Trust Series 1, SPDR S&P 500 ETF Trust та Vanguard S&P 500 ETF.

«Ми всі знаємо тактику Трампа. Він погрожує чимось серйозним, а потім відступає, коли отримує те, що хоче. Ринок реагує надто бурхливо, і це стає чудовою нагодою для купівлі», — сказав Кевін Сю, колишній роздрібний трейдер, який зараз є виконавчим директором Alpha, чат-додатку для роздрібних трейдерів.

Історичний контекст та ринок деривативів

Ця купівельна лихоманка продовжує річну серію успіхів цієї стратегії, яка розпочалася в січні 2025 року, коли китайський ШІ-застосунок DeepSeek спровокував короткочасний обвал американських техгігантів. Проте головним просіданням став період три місяці потому, коли початкове запровадження мит Трампом призвело до двозначного падіння ринку. Він капітулював менш ніж за тиждень, спровокувавши найбільше одноденне ралі за чотири десятиліття.

«Цей рівень можна порівняти з минулорічними епізодами значного зростання після падіння. На відміну від попередніх епізодів, які швидко згасали, нинішній новорічний імпульс зберігається, підштовхуючи роздрібну торгівлю до рекордного рівня на щомісячній основі», — зазначив стратег JPMorgan Арун Джейн.

Роздрібні трейдери, які становлять майже чверть активності на американських біржах, залишили свої сліди в інших сегментах ринку. Холодна погода в США спричинила стрімке зростання ф'ючерсів на природний газ, що змусило роздрібних інвесторів прискорити продаж акцій біржового фонду ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) з метою фіксації прибутку.

Серед окремих акцій технологічний сектор продовжував домінувати в роздрібному попиті, за ним слідували сектори споживчих товарів та послуг і комунікаційних послуг. Хоча «Велика сімка» становила більшу частину роздрібної активності з окремими акціями у 2025 році, інвестори почали диверсифікувати свої інвестиції.

Найпопулярніші акції

Цього тижня Tesla Inc. і Amazon.com Inc. залишилися найпопулярнішими акціями серед роздрібних компаній, за ними слідували Netflix Inc., Micron Technology Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. та Intel Corp. Netflix опублікувала свої фінансові результати у вівторок. Багато інших технологічних компаній опублікують свої результати наступного тижня.

Роздрібні трейдери також активно працюють на ринках деривативів, де можуть використовувати левередж. Середньоденні обсяги торгів акціями та опціонними контрактами за участі індивідуальних інвесторів перевищують середні показники січня 2020−2025 років більш ніж на 40%. Про це свідчать дані, зібрані Скоттом Рубнером, керівником напряму стратегії акцій і деривативів Citadel Securities.

Загалом, роздрібні потоки протягом семи тижнів поспіль — і в 37 з останніх 38 тижнів — були однозначно спрямовані на купівлю, що підкріплює думку про те, що індивідуальні інвестори залишаються потужною, оптимістичною силою, яка підтримує американські акції, додав Рубнер.