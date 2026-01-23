Українці забезпечують стабільність польської економіки: дві третини іноземних працівників — наші громадяни

Українці продовжують домінувати на міграційному ринку праці Польщі, становлячи 67% від усіх офіційно працевлаштованих іноземців. За даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), на які посилається аналітичний центр Gremi Personal, кожен двадцятий працівник у польській економіці сьогодні має український паспорт.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цифри та динаміка

Лише протягом листопада 2025 року кількість застрахованих українців у Польщі зросла на 7,9 тисячі, сягнувши позначки у 862 060 осіб.

Загальна кількість іноземців у системі ZUS становить 1,295 млн осіб.

Частка українців серед усіх зайнятих у Польщі — близько 5%.

Загальна частка іноземців на ринку праці країни сягнула 7%.

Рекордна активність: Польща випереджає Німеччину та Чехію

Аналітики підкреслюють феноменальний рівень економічної активності українських мігрантів у Польщі. Наразі близько 80% українців, що проживають у країні, мають роботу та сплачують податки. Для порівняння:

У Польщі — 80%;

У Чехії — 48%;

У Німеччині — близько 25%.

Де працюють українці?

Традиційно наші громадяни закривають вакансії у секторах із хронічним дефіцитом кадрів, де зацікавленість місцевого населення є низькою:

Логістика та транспорт;

Сфера послуг та ритейл;

Переробна промисловість;

Будівництво;

Готельно-ресторанний бізнес.

Зміна пріоритетів: від «рук» до фахівців

У Gremi Personal відзначають важливу трансформацію: українці дедалі рідше погоджуються на низькокваліфіковану роботу. Мігранти починають обирати роботодавців, які пропонують:

Соціальні гарантії та медичне страхування;

Можливості професійного та кар'єрного розвитку;

Довгострокову співпрацю замість сезонного підробітку.

«Такі тенденції свідчать про те, що у довгостроковій перспективі українські трудові мігранти можуть перетворитися з тимчасового ресурсу на сталу опору польського ринку праці», — резюмують аналітики.