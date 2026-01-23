Multi від Мінфін
23 січня 2026, 14:35

Українці забезпечують стабільність польської економіки: дві третини іноземних працівників — наші громадяни

Українці продовжують домінувати на міграційному ринку праці Польщі, становлячи 67% від усіх офіційно працевлаштованих іноземців. За даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), на які посилається аналітичний центр Gremi Personal, кожен двадцятий працівник у польській економіці сьогодні має український паспорт.

Українці забезпечують стабільність польської економіки: дві третини іноземних працівників — наші громадяни

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цифри та динаміка

Лише протягом листопада 2025 року кількість застрахованих українців у Польщі зросла на 7,9 тисячі, сягнувши позначки у 862 060 осіб.

  • Загальна кількість іноземців у системі ZUS становить 1,295 млн осіб.
  • Частка українців серед усіх зайнятих у Польщі — близько 5%.
  • Загальна частка іноземців на ринку праці країни сягнула 7%.
  • Рекордна активність: Польща випереджає Німеччину та Чехію

Аналітики підкреслюють феноменальний рівень економічної активності українських мігрантів у Польщі. Наразі близько 80% українців, що проживають у країні, мають роботу та сплачують податки. Для порівняння:

  • У Польщі — 80%;
  • У Чехії — 48%;
  • У Німеччині — близько 25%.

Де працюють українці?

Традиційно наші громадяни закривають вакансії у секторах із хронічним дефіцитом кадрів, де зацікавленість місцевого населення є низькою:

  • Логістика та транспорт;
  • Сфера послуг та ритейл;
  • Переробна промисловість;
  • Будівництво;
  • Готельно-ресторанний бізнес.

Зміна пріоритетів: від «рук» до фахівців

У Gremi Personal відзначають важливу трансформацію: українці дедалі рідше погоджуються на низькокваліфіковану роботу. Мігранти починають обирати роботодавців, які пропонують:

  • Соціальні гарантії та медичне страхування;
  • Можливості професійного та кар'єрного розвитку;
  • Довгострокову співпрацю замість сезонного підробітку.

«Такі тенденції свідчать про те, що у довгостроковій перспективі українські трудові мігранти можуть перетворитися з тимчасового ресурсу на сталу опору польського ринку праці», — резюмують аналітики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
23 січня 2026, 14:53
#
Подалі від країни зелених мрій
+
0
Moonlighter
Moonlighter
23 січня 2026, 15:14
#
Добавлю один главный момент, который все обходят в подобных статьях.

До 2022 года (примерно 2019−2021) украинцев в ZUS: ~780 тыс. То есть за 5! лет пребывания в Польше нескольких миллионов наших беженцев официально устроились работать всего +80 тыс человек. А это значит, что большая часть беженцев — это не рабочая миграция.

Пик пребывания в Польше был 3−3,5 млн в 2022 году, сейчас около 1 млн только беженцев. Получается из них официально трудоустроились только 8% за 5 лет.
+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
23 січня 2026, 16:34
#
Зараз налетять чайки, які скажуть, що дармоїдів не залишилось, що всі влаштовані і т.д.
а я повністю погоджуюсь — багато нелегалів, що працюють вчорну, або досі сидять на укр. ФОП-ах.
прийде 2027 рік, і закінчиться захист, подивимось тоді реальну статистику.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
