Українці продовжують домінувати на міграційному ринку праці Польщі, становлячи 67% від усіх офіційно працевлаштованих іноземців. За даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), на які посилається аналітичний центр Gremi Personal, кожен двадцятий працівник у польській економіці сьогодні має український паспорт.
Українці забезпечують стабільність польської економіки: дві третини іноземних працівників — наші громадяни
Цифри та динаміка
Лише протягом листопада 2025 року кількість застрахованих українців у Польщі зросла на 7,9 тисячі, сягнувши позначки у 862 060 осіб.
- Загальна кількість іноземців у системі ZUS становить 1,295 млн осіб.
- Частка українців серед усіх зайнятих у Польщі — близько 5%.
- Загальна частка іноземців на ринку праці країни сягнула 7%.
- Рекордна активність: Польща випереджає Німеччину та Чехію
Аналітики підкреслюють феноменальний рівень економічної активності українських мігрантів у Польщі. Наразі близько 80% українців, що проживають у країні, мають роботу та сплачують податки. Для порівняння:
- У Польщі — 80%;
- У Чехії — 48%;
- У Німеччині — близько 25%.
Де працюють українці?
Традиційно наші громадяни закривають вакансії у секторах із хронічним дефіцитом кадрів, де зацікавленість місцевого населення є низькою:
- Логістика та транспорт;
- Сфера послуг та ритейл;
- Переробна промисловість;
- Будівництво;
- Готельно-ресторанний бізнес.
Зміна пріоритетів: від «рук» до фахівців
У Gremi Personal відзначають важливу трансформацію: українці дедалі рідше погоджуються на низькокваліфіковану роботу. Мігранти починають обирати роботодавців, які пропонують:
- Соціальні гарантії та медичне страхування;
- Можливості професійного та кар'єрного розвитку;
- Довгострокову співпрацю замість сезонного підробітку.
«Такі тенденції свідчать про те, що у довгостроковій перспективі українські трудові мігранти можуть перетворитися з тимчасового ресурсу на сталу опору польського ринку праці», — резюмують аналітики.
Коментарі - 3
До 2022 года (примерно 2019−2021) украинцев в ZUS: ~780 тыс. То есть за 5! лет пребывания в Польше нескольких миллионов наших беженцев официально устроились работать всего +80 тыс человек. А это значит, что большая часть беженцев — это не рабочая миграция.
Пик пребывания в Польше был 3−3,5 млн в 2022 году, сейчас около 1 млн только беженцев. Получается из них официально трудоустроились только 8% за 5 лет.
а я повністю погоджуюсь — багато нелегалів, що працюють вчорну, або досі сидять на укр. ФОП-ах.
прийде 2027 рік, і закінчиться захист, подивимось тоді реальну статистику.