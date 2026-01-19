Multi від Мінфін
19 січня 2026, 19:28

NASA заплатить $750 000 тому, хто придумає, чим годувати астронавтів на Марсі — конкурс вже стартував

Американське космічне агентство NASA оголосило про старт нового амбітного конкурсу Mars to Table Challenge. Мета змагання — знайти революційні рішення для харчування астронавтів під час тривалих місій на Місяць та Марс. Загальний призовий фонд складає 750 тисяч доларів, а фінал конкурсу заплановано на вересень 2026 року.

Американське космічне агентство NASA оголосило про старт нового амбітного конкурсу Mars to Table Challenge.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть виклику: їжа як інфраструктура

Головна проблема майбутніх експедицій полягає в тому, що взяти з собою всю їжу на кілька років неможливо, а покладатися на постійні вантажівки з Землі — занадто ризиковано і дорого. NASA вимагає змінити парадигму: їжа має перетворитися з вантажу на інфраструктуру.

Учасники конкурсу повинні розробити комплексну систему харчування, яка:

  • Забезпечує екіпаж їжею, при цьому частка продуктів, завезених із Землі, не повинна перевищувати 50%. Решту астронавти мають вирощувати або синтезувати на місці.
  • Система має охоплювати весь процес: від вирощування та приготування до перероблювання відходів, мінімізуючи втрату ресурсів.
  • Раціон має бути поживним, безпечним і, що важливо, смачним, аби підтримувати моральний дух екіпажу у стресових умовах.

Гроші — лише для своїх?

Важливий нюанс умов конкурсу: хоча змагання є глобальним і команди з усього світу можуть брати в ньому участь, грошові призи передбачені лише для команд із США.

Розподіл призового фонду (для американських команд):

  • 1-ше місце: $300 000.
  • 2-ге місце: $200 000.
  • 3-тє місце: $100 000.

Спеціальні нагороди: Три премії по $50 000 за видатні досягнення в окремих категоріях.

Міжнародні команди змагатимуться за престиж: NASA визначить «Міжнародного переможця», але фінансової винагороди не надасть.

Чому це важливо

Цей конкурс — сигнал про те, що підготовка до реальної колонізації переходить з фази «малювання ракет» у фазу вирішення побутових проблем виживання.

Конкурс стимулює розвиток агротеху. Рішення для замкнутих екосистем стануть у пригоді в умовах зміни клімату на Землі.

Для українських вчених та стартапів, попри відсутність грошового призу, це можливість заявити про себе на найвищому рівні та отримати валідацію своїх технологій від експертів NASA. Перемога в категорії «International Winner» — це потужний знак якості для залучення інвестицій.

NASA вперше так голосно говорить про «смакові якості» як критичну вимогу. Це визнання того, що на Марсі психологічне здоров'я залежатиме від звичайної смачної вечері не менше, ніж від надійності скафандра.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
19 січня 2026, 22:09
#
Отправить на марс сонцеедов, есть такие.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 34 назареєстрованого відвідувача.
