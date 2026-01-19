Курс валют у понеділок: долар та євро дешевшають в банках

У понеділок, 19 січня, на готівковому ринку середній курс долара впав на 5 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці додало 2 копійки, а у продажу 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,15−43,65 грн. Євро купують за 50,15 грн, а продають за 50,87 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,44−43,55, євро — 50,60−50,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,31−43,36 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,36−50,40 грн/євро.

