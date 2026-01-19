Tesla відновить роботу над суперкомп'ютером Dojo3

Ілон Маск заявив у неділю, що Tesla Inc відновить роботу над розробкою третього покоління спеціально розробленого суперкомп'ютера Dojo, який компанія використовувала для навчання свого штучного інтелекту та програмного забезпечення для автономного керування. Про це пише Investing.

Відновлення суперкомп'ютеру Dojo3

У дописі в соціальних мережах Маск написав: «Тепер, коли дизайн чіпа AI5 у хорошому стані, Tesla відновить роботу над Dojo3», також вказавши, що компанія шукає нових співробітників для проєкту.

Його коментарі прозвучали лише через кілька місяців після того, як Tesla вирішила закрити Dojo та звільнити команду, яка стояла за суперкомп'ютером. Маск заявив, що друге покоління суперкомп'ютера було «еволюційним глухим кутом».

Генеральний директор Tesla раніше пропонував створити Dojo2 на чіпах, розроблених Tesla.

Коментар Маска в неділю свідчить про те, що він, можливо, схиляється до розробки Dojo3 на власних чіпах Tesla, зокрема на довгоочікуваному AI5, який генеральний директор рекламує як значне оновлення порівняно з поточним обладнанням компанії.

Що відомо про Tesla Dojo

Tesla Dojo — це суперкомп'ютер, розгорнутий у 2023 році для навчання програмного забезпечення компанії з машинного навчання та допомоги водієві. Виробник електромобілів використовує кілька масивних обчислювальних кластерів для розробки та навчання свого програмного забезпечення.

Компанія використовує для своїх обчислювальних кластерів поєднання власних чипів та тих, що постачаються NVIDIA Corporation.

Раніше Маск заявив, що Tesla співпрацюватиме з великими виробниками чіпів TSMC та Samsung Electronics Co Ltd для виробництва свого чіпа AI5, і що компанія не планує замінювати чіпи Nvidia для центрів обробки даних.