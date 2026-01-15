Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки міністра цифрової трансформації

Уряд офіційно призначив Олександра Борнякова виконуючим обов'язки міністра цифрової трансформації. Про це йдеться у розпорядженні Кабінета міністрів України.

Хто очолить міністерство

«Покласти тимчасово виконання обов'язків Міністра цифрової трансформації України на заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича», — зазначено у розпорядженні.

Призначення Борнякова виконувачем обов'язків міністра пов'язане із тим, що 13 січня міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звільнили з посади, а наступного дня він очолив Міністерство оборони.

Борняков працює у Мінцифри від створення відомства. На посаді заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції відповідав за розробку та запуск спеціального правового режиму для технологічного бізнесу «Дія.City» та впровадження програми «єРезидентство».