Рада призначила Федорова главою Міноборони. Які зміни планує новий міністр

Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.

Після призначення на посаду міністра оборони Федоров склав присягу у сесійній залі парламенту.

Що обіцяє Федоров

Виступаючи у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення, Федоров наголосив, що має намір оцінювати ситуацію реалістично, без популізму.

«Не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, 2 мільйонами українців, які перебувають у розшуку, і 200 тисячами — в СЗЧ», — заявив він.

Він наголосив на потребі «швидко, раз і назавжди» змінити систему підготовки українських військових. Федоров додав, що якісна підготовка дозволяє зменшити втрати і підвищити ефективність.

«Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни», — йдеться у його заяві.

Крім того, Федоров анонсував «глибокий аудит» Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військових.