Банкір спрогнозував, якими будуть ставки за кредитами та депозитами в 2026 році

У 2026 році за умов подальшого зниження інфляції та поступового відновлення економіки середні ставки за кредитами в Україні можуть зменшитися на 1−1,5 в.п. Водночас такий прогноз значною мірою залежить від безпекової ситуації, інтенсивності бойових дій та наслідків війни для економіки. Про це, коментуючи поточні тенденції на кредитному ринку, заявив Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку.

Якими будуть ставки

«Потенціал для подальшого зниження ставок існує, але він напряму пов’язаний із макроекономічною стабільністю, монетарною політикою НБУ — зокрема зниженням облікової ставки, яка формує вартість грошей (з березня 2025 року облікова ставка залишається на рівні 15,5%). Також на рівень кредитних ставок може вплинути загальна динаміка економіки та ритмічність надходжень макрофінансової допомоги від країн-партнерів, яка має покрити розрив між доходами та видатками та допоможе збалансувати держбюджет», — зазначає Мамедов.

Загалом, спираючись на дані Національного банку України, експерт зауважив, що за підсумками 2025 року загальний обсяг виданих банківських кредитів зріс у середньому на 15−18% порівняно з 2024 роком, а обсяг кредитів для бізнесу збільшився на понад 20%. При цьому близько 45% виданих кредитів припадає на державні кредитні програми, тоді як решта — це комерційні банківські позики.

«Якщо у 2022−2023 роках кредитування фактично „витягували“ державні програми з часткою до 70% від загального портфеля, то вже у 2024 році комерційні кредити займали 40−45%. А у 2025 році їх обсяг уже перевищує кредити за держпрограмами», — наголошує банкір.

Основні тенденції розвитку кредитування у 2026 році Банкір детально розповів про основні тенденції розвитку кредитування у 2026 році. Серед ключових чинників, що й надалі визначатимуть динаміку кредитного ринку, він називає розвиток державних програм, конкуренцію між банками, попит бізнесу на доступні ресурси, та монетарну політику НБУ.

Розвиток державних програм кредитування

Очільник банку нагадав, що в бюджеті на 2026 рік закладено рекордні ресурси для підтримки бізнесу та розвитку іпотечної програми «єОселя». 18 млрд грн планується спрямувати на програму «Доступні кредити 5−7−9%», ще 7,4 млрд грн на інновації та оборонні технології у межах платформи Brave1. На думку фахівця, такі цифри свідчать, що держава надалі активно використовуватиме пільгове фінансування як інструмент відновлення економіки та стимулювання підприємницької активності.

«В умовах війни державні кредитні програми залишаються не лише інструментом підтримки бізнесу й громадян, а й важливим стимулом для банків ставати більш гнучкими та шукати можливості зниження відсоткового навантаження. Крім цього розвиток державних пільгових програм кредитування це ключовий механізм створення робочих місць, стимулювання бізнесу і розширення можливостей для громадян. Саме така підтримка зараз допомагає економіці рухатися вперед у складний для країни час», — підкреслив Мамедов.

Депозитний сценарій: зниження ставок без втрати дохідності

На думку Мамедова, депозитна політика банків для фізичних осіб у 2026 році значною мірою формуватиметься під впливом макрофінансових чинників — передусім рівня інфляції, ефективності монетарної політики НБУ та ситуації на валютному ринку.

Він нагадав, що за прогнозом НБУ річна інфляція може сповільнитися до 6,6%, що створює передумови для посилення ролі гривневих депозитів, як засобу збереження й примноження коштів населення.

За словами банкіра, зменшення інфляційного тиску у разі збереження поточних економічних трендів може стати підґрунтям для рішень монетарного комітету НБУ про обережне зниження облікової ставки з чинних 15,5% до 14−14,5%. Відповідні зміни ймовірні й в інших монетарних інструментах: зокрема ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами може знизитися з 19% до 17,5−18%.

Саме тому він припускає, що у 2026 році середні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення коштів можуть знизитися на 1 в.п. — до 13−13,5% річних.

«Якщо облікова ставка знижуватиметься, це синхронно позначиться і на вартості інших монетарних інструментів, зокрема депозитних сертифікатів НБУ. Такі зміни поступово коригуватимуть тренди в депозитному сегменті: ставки за гривневими вкладами, ймовірно, дещо знизяться. Але для вкладників арифметика проста: дохідність депозиту має перекривати інфляцію та податкове навантаження. Якщо інфляція перебуватиме на рівні 9,7−10%, з урахуванням податків на відсотки (23%) ставки за гривневими вкладами мають стартувати приблизно з 13% річних. Але з огляду на досвід минулих років громадяни „шукатимуть“ депозити, ставки за якими будуть на 1−2 в.п. вищими. Можна сказати, що у 2026 році в разі зниження облікової ставки та інших монетарних інструментів на 1−1,5 в.п., банки зможуть запропонувати новим вкладникам дохідність на рівні 14−15% річних», — пояснює Мамедов.

Яким буде курс

Окрему роль у формуванні депозитних настроїв відіграватиме валютний ринок. Банкір нагадав, що середньозважений курс долара на 2026 рік у державному бюджеті передбачений на рівні 45,7 грн/$, водночас очікуваний річний діапазон коливань становитиме 43−45 грн/$. У першому півріччі курсові зміни, за його оцінками, відбуватимуться переважно в межах 42,8−43,5 грн/$. Така відносна курсова стабільність знижує девальваційні очікування і підтримує інтерес вкладників до гривневих депозитів.

Важливим чинником розвитку депозитного ринку, за словами експерта, залишається довіра до гривні як з боку банків, так і з боку вкладників.