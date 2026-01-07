Кредитна криза у рф: як російські банки маскують реальні збитки через «художню» звітність

Російський банківський сектор увійшов у 2026 рік у стані прихованої системної кризи. Попри оптимістичні звіти центробанку рф, реальний обсяг проблемних кредитів у корпоративному секторі сягнув критичної позначки у 24%. Основною причиною колапсу стало тривале утримання високих відсоткових ставок, через які навіть гіганти ВПК та металургії змушені витрачати обігові кошти на обслуговування боргів, що фактично запускає механізм незворотних дефолтів. Про це написав фінансовий аналітик Віталій Шапран на своїй сторінці у Facebook.

Механізм переоформлення: як дефолтні борги стають «нормальними»

Ще на початку агресії прогнозував, що через підняття ставки ЦБР відбудеться трансформація процентного ризику в кредитний, що призведе до збільшення кількості дефолтів. Тоді прогноз не справдився, бо ЦБР швидко повернув ставку назад.

Тепер же ситуація змінилась: ЦБР не може опускати ставки швидко і позичальники, в т. ч. з ВПК рф, буквально стогнуть від процентного навантаження, яке з'їдає вже не тільки прибутки, а й частину обігових коштів.

Втім, якщо ви зануритесь у звітність банків рф, то сплеску проблемної заборгованості ви там не побачите, а релізи ЦБР як під копірку згадують, що «все по плану». Проте це не так.

Давайте розглянемо публічну компанію Мечел. Це диверсифікований холдинг, який має металургійні та вугільні активи. За 2 тижні до завершення 2025 року компанія реструктурувала перед банками (ВТБ та Газпромбанк) 132 млрд доларів кредитів, це приблизно 2−2,5 річних дефіцити бюджету Кемеровської області. Проте ці проблемні кредити на балансах ВТБ і Газпромбанку ви не знайдете, оскільки вони знову стали нормальними.

Оцей механізм переоформлення проблемних кредитів дозволяє російським банкам і ЦБР регулярно рапортувати, що «все в порядку». Проте проблема в тому, що як би вони не відображали у звітності банків кредити Мечела, кредитна якість цієї компанії від їх художньої творчості не зросте.

Реальна ситуація в промисловості

Вугільна галузь рф як була в кризі, так і залишається, як в принципі і металургійна. У випадку з Мечелом докази цієї тези не заставили себе довго очікувати. Рівно через тиждень після перетворення проблемних кредитів у сумі 132 млрд рублів в непроблемні, Челябінський металургійний комбінат «Мечела» звернувся за державною підтримкою до федерального уряду.

Чи є спосіб вирахувати реальний обсяг проблемної заборгованості в російських банках, оминаючи ЦБР? Так, є. Для цього потрібно перевірити російські судові реєстри на предмет переслідувань банками великих позичальників.

Наприклад, не так давно цікавився кредитним портфелем Московського кредитного банка (МКБ) і виявив там більше 10 позовів до корпоративних позичальників, останній з яких відбувся вже 2 січня цього року на 7 млрд рублів до нафтової компанії «Горний». І от так крок по кроку вимальовується загальна реальна картина по системі, а не те, що малює ЦБР.

Прихований масштаб кризи

Так, станом на 01.11.25 ЦБР зазначав, що у рф проблемних кредитів в корпоративному секторі було на 3 трлн рублів, а загальна сума кредитного портфеля становила 82,7 трлн рублів. Тобто питома вага проблемних кредитів становила всього 3,6%. Насправді ж, тільки один приклад з Мечелом показує, що їх кредити займали 4,4% від офіційної проблемної заборгованості російських банків, а таких Мечелів в рф зараз кілька сотень.

Біда в тому, що судові реєстри не показують «добровільні» реструктуризації банків, і виявити їх складно, якщо про це не говорять компанія-позичальник або банк. В цілому, ж якщо спиратись на дані судових реєстрів тільки по великим банкам рф та на публічні дані про реструктуризацію, то загальний обсяг проблемних кредитів в російських банках в грудні 2025 року становив не менше 20 трлн рублів, а це вже 24% від портфелю і фактичний початок кредитної кризи.

Встановити прострочку в сегменті кредитів населенню складніше, але з огляду на дані їх бюро кредитних історій ситуація там ще гірша ніж в корпоративному сегменті.