Більше коштів на старт: у 2026 році за програмою «Власна справа» зростуть суми грантів

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності оновлені умови державного проєкту «Власна справа». Програма розширює фінансові можливості для підприємців та спрощує доступ до капіталу для молоді. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк, проєкт вже допоміг 34 тисячам грантерів, які отримали від держави загалом 8,8 млрд грн. При цьому 80% коштів було спрямовано на масштабування вже існуючого бізнесу.

Нові суми мікрогрантів у 2026 році

Головною зміною року стало суттєве збільшення лімітів фінансування. Тепер розмір гранту безпосередньо залежить від зобов'язань щодо створення робочих місць:

До 100 тис. грн — за умови реєстрації як ФОП (без найманих працівників).

До 200 тис. грн — якщо підприємець створює одне робоче місце.

До 350 тис. грн — за умови створення щонайменше двох робочих місць.

Спеціальні умови для молоді (18−25 років): можливість отримати до 200 тис. грн на запуск бізнесу без обов'язкової вимоги створювати робочі місця.

Також зберігаються підвищені обсяги фінансування для проєктів у сфері дошкільної освіти, креативних індустрій та для бізнесу, що працює у прифронтових областях — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській.

Розширення банківської мережі

У 2026 році до обслуговування програми «Власна справа» доєднуються нові фінансові партнери — Приватбанк та Сенс Банк.

Як отримати грант

Шлях від ідеї до грошей складається з трьох етапів:

Подача заявки: через портал «Дія» разом із бізнес-планом.

Скоринг: перевірка ділової репутації та фінансового стану уповноваженим банком.

Співбесіда: онлайн-інтерв'ю з фахівцями регіонального центру зайнятості.

Остаточне рішення ухвалює Державний центр зайнятості на основі бальної системи оцінювання бізнес-плану та результатів співбесіди. Термін реалізації грантового проєкту становить 3 роки.