7 січня 2026, 15:53

Більше коштів на старт: у 2026 році за програмою «Власна справа» зростуть суми грантів

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності оновлені умови державного проєкту «Власна справа». Програма розширює фінансові можливості для підприємців та спрощує доступ до капіталу для молоді. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Більше коштів на старт: у 2026 році за програмою «Власна справа» зростуть суми грантів
Фото: НБУ

За словами директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк, проєкт вже допоміг 34 тисячам грантерів, які отримали від держави загалом 8,8 млрд грн. При цьому 80% коштів було спрямовано на масштабування вже існуючого бізнесу.

Нові суми мікрогрантів у 2026 році

Головною зміною року стало суттєве збільшення лімітів фінансування. Тепер розмір гранту безпосередньо залежить від зобов'язань щодо створення робочих місць:

  • До 100 тис. грн — за умови реєстрації як ФОП (без найманих працівників).
  • До 200 тис. грн — якщо підприємець створює одне робоче місце.
  • До 350 тис. грн — за умови створення щонайменше двох робочих місць.
  • Спеціальні умови для молоді (18−25 років): можливість отримати до 200 тис. грн на запуск бізнесу без обов'язкової вимоги створювати робочі місця.

Також зберігаються підвищені обсяги фінансування для проєктів у сфері дошкільної освіти, креативних індустрій та для бізнесу, що працює у прифронтових областях — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській.

Розширення банківської мережі

У 2026 році до обслуговування програми «Власна справа» доєднуються нові фінансові партнери — Приватбанк та Сенс Банк.

Як отримати грант

Шлях від ідеї до грошей складається з трьох етапів:

  • Подача заявки: через портал «Дія» разом із бізнес-планом.
  • Скоринг: перевірка ділової репутації та фінансового стану уповноваженим банком.
  • Співбесіда: онлайн-інтерв'ю з фахівцями регіонального центру зайнятості.

Остаточне рішення ухвалює Державний центр зайнятості на основі бальної системи оцінювання бізнес-плану та результатів співбесіди. Термін реалізації грантового проєкту становить 3 роки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
