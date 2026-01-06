Мільйон на ракети: як і скільки рф зараз заробляє на українських меломанах

Проблема прослуховування російських виконавців в Україні давно вийшла за межі культурології та ідеології. Гроші зі стримінгових сервісів проходять через правовласників, лейбли та дистриб’юторів — і, в разі російського музичного ринку, зрештою оподатковуються в росії. У воєнному контексті це означає, що частина коштів, сплачених українськими користувачами за підписки або прослуховування з рекламою, опосередковано працює на економіку країни-агресора через податки, збори та фінансування бюджету. Скільки грошей ми щороку заробляємо для росії, просто слухаючи музику?

Позиція конкретного виконавця в цій схемі має другорядне значення. Навіть якщо артист давно не живе у рф, публічно дистанціюється від політики або взагалі помер десятки років тому, це не змінює ключового факту: якщо права на каталог належать російському лейблу, гроші однаково йдуть у російську юрисдикцію.

Як стримінг перетворює прослуховування на виплати

Щоб оцінити масштаб грошового потоку, достатньо перевести прослуховування у гроші. За поширеними індустріальними оцінками середніх виплат, стримінгові платформи генерують приблизно:

Spotify — близько $0,003 за стрим,

YouTube Music — близько $0,002,

Apple Music — близько $0,01.

Це означає, що кожні 10 млн прослуховувань дають орієнтовно:

$30 000 — на Spotify,

$20 000 — на YouTube Music,

$100 000 — на Apple Music.

Водночас у стримінгу не існує фіксованої «ціни за прослуховування». Реальні виплати формуються за складнішою моделлю й залежать відразу від декількох чинників: типу підписки (платна чи з рекламою), країни прослуховування, частки платних користувачів, рекламних доходів платформи, а також умов контрактів між правовласниками, лейблами та дистриб’юторами.

У Spotify та YouTube виплати розподіляються за моделлю «pro rata» — через загальний пул доходів, тоді як Apple Music працює з вищими середніми виплатами, але має меншу аудиторію через відсутність безкоштовного рівня.

Саме тому будь-які підрахунки мають діапазон, а не одну точну цифру. «Мінфін» використав консервативні середні оцінки, які дозволяють зрозуміти порядок величини, але не претендують на абсолютну точність. Далі питання зводиться до базового: скільки саме таких прослуховувань у 2025 році припало на треки, права на які оформлені в російській юрисдикції.

Як трансформувався російський сегмент в українських чартах

Важливо спершу зафіксувати позитивну динаміку. Якщо порівняти українські чарти п’ять-шість років тому і зараз — різниця разюча. Після початку повномасштабного вторгнення присутність російської музики в українському стримінгу різко впала, а ядро чартів почали формувати насамперед українські артисти.

За даними NUAM, частка російських виконавців у Spotify Weekly Top Songs Ukraine почала спадати з перших днів після 24 лютого 2022 року — паралельно зі зростанням частки українських. Але з середини 2023-го тренд частково розвернувся: російські треки знову частіше з’являються на середніх позиціях чартів, хоча до рівня довоєнної домінації ситуація не повернулася.

Так, зокрема, у 2024 році в українському сегменті Spotify частка російськомовного контенту зменшилась приблизно з 41% у 2021 році до 21% у 2024-му.

Окремі опитування й огляди також фіксують, що більшість українців свідомо уникає російських виконавців: у 2025 році VisitUkraineToday наводив таку оцінку: в середньому 85% українців не слухають російських артистів, хоча в окремих великих містах частка тих, хто продовжує слухати, є вищою.

Але повного зникнення не відбулося. Російські треки й далі стабільно присутні в середині, «хвості» та часом навіть очолюють чарти, часто завдяки вірусності в TikTok або тому, що старі хіти роками сидять у плейлистах і підхоплюються рекомендаціями. Це вже не гучна домінація, як 5−6 років тому, але й далеко не нуль. І саме ця «тиха присутність» створює ефект непомітного, але регулярного фінансового потоку.

Що показують українські чарти просто зараз

Щоб побачити, як ця «тиха присутність» виглядає в цифрах, подивімося на актуальні чарти трьох найбільших майданчиків — Spotify, YouTube та Apple Music. Це не повний зріз усього прослуховування, але показовий індикатор того, що реально крутиться в масовому споживанні.

Так, за останній тиждень у топ-200 Spotify Weekly Chart Ukraine — 60 треків російських або пов’язаних із рф виконавців*, тобто 30%. Сукупно ці треки набрали 3 186 234 прослуховувань за тиждень (Дані: Kworb/Spotify Weekly Chart Ukraine за тиждень, що завершився 11.12.2025).

Якщо перевести цей обсяг у гроші, то 3 186 234 прослуховувань — це приблизно $9 600−15 900 потенційних виплат російським правовласникам лише за один тиждень.

Прямі податки з цієї суми для бюджету рф, ймовірно, будуть обмеженими. Втім, основна маса коштів однаково лишається в російській економіці, та через ПДВ та інші податки повертається до бюджетної системи, яка фінансує війну проти України.

У Spotify Ukraine Top-200 за 2022−2025 роки ми нарахували 69 пов’язаних із рф композицій — лише трохи більше, ніж у тижневому зрізі. Водночас їхні накопичені прослуховування українцями становлять понад 360 млн, що відповідає приблизно $1,1−1,8 млн виплат російським правовласникам.

На YouTube ситуація дещо відрізняється від Spotify. У тижневому топ-100 України російські треки становлять близько 11−12%. За один тиждень вони сукупно зібрали понад 3,8 млн переглядів, що, за середньою оцінкою виплат для YouTube Music, відповідає близько $7 500 потенційного доходу для російських правовласників за тиждень.

У денному топ-100 України на Apple Music російських композицій останнім часом також значно менше — у середньому близько 10−12%. Платформа не публікує відкритих даних про кількість прослуховувань за країнами, тому прямі підрахунки, як у Spotify чи YouTube, тут неможливі.

За такої частки російської музики в українських тижневих і денних чартах можна оцінити мінімальний річний масштаб прослуховувань і приблизні виплати правовласникам. Дані Spotify для України, які агрегує Kworb, показують, що сукупна кількість прослуховувань треків, що потрапляють до щоденного чарту, зазвичай становить близько 0,7−1,0 млн стримів на добу. Це не весь трафік Spotify у країні, а чартова вибірка, тому оцінка є консервативною.

Для Apple Music загальний обсяг стримінгу нижчий через меншу базу користувачів і відсутність безкоштовного рівня; консервативна оцінка — ≈100−150 млн стримів на рік.

На YouTube точний підрахунок ускладнений через поєднання музики й відео, однак, із огляду на масштаб платформи, навіть обережна оцінка дає понад 100 млн переглядів російських пісень на рік українськими користувачами, без огляду на користувацький та вторинний контент.

Скільки грошей згенерували українські прослуховування у 2025 році: три сценарії

Щоб звести підрахунки до одного підсумку, ми оцінили річний ефект за трьома сценаріями — оптимістичним, базовим і песимістичним. Вони відрізняються припущеннями щодо структури монетизації (частка платних підписок vs реклама), а також тим, наскільки широкий обсяг прослуховувань потрапляє до розрахунку на кожній платформі.

В оптимістичному сценарії використовується нижня межа виплат і мінімальні оцінки обсягів стримінгу. За такого підходу прослуховування російської музики українськими користувачами на Spotify, Apple Music і YouTube принесли в бюджет країни-агресора близько $350−400 тис. за 2025 рік.

Базовий сценарій враховує середні індустріальні оцінки виплат і обсяги стримінгу. У такому разі, обсяг коштів, який українські користувачі згенерували у 2025 році, становить приблизно $600−650 тис.

Песимістичний сценарій враховує верхні межі виплат і вищі оцінки стримінгу, зокрема, для платних підписок і офіційних музичних каналів. За такого розвитку подій сукупні виплати за 2025 рік можуть становити ≈ $1 млн.

Окремо варто враховувати сезонність. Активність прослуховувань протягом року є нерівномірною: влітку, коли менше відключень електроенергії, більше поїздок і відпусток, загальний час «фонових» прослуховувань зазвичай зростає. Тому будь-яка річна оцінка на основі чартових зрізів — це екстраполяція, чутлива до того, який саме період взято за основу.

Питання вибору: відповідальність чи цензура?

Комусь ці суми можуть здатися незначними. Але в абсолютних цифрах вони мають інший вигляд. $1 млн, спрямований не в економіку країни-агресора, а в український бюджет чи на донати, — це приблизно 72 тисячі турнікетів. Або сотні FPV-дронів, які сьогодні безпосередньо впливають на ситуацію на фронті.

Саме тому в Україні періодично повертається дискусія про обмеження російського контенту на стримінгових сервісах — зокрема, через петиції та законодавчі ініціативи. Уже сьогодні діють обмеження на використання російської музики в публічному просторі, але цифрові платформи залишаються зоною, де формальних заборон майже немає.

І тут важлива проста річ: навіть без заборон кожен вибір однаково залишається за користувачем. Бо питання не в тому, що саме грає у плейлисті. Питання в тому, чи комфортно слухати музику, знаючи, що з кожним натисканням «play» десь там формується дохід, який у результаті може працювати на війну — проти твоєї ж країни.

* Примітка:

У статті свідомо не наведено імена російських чи пов’язаних із рф виконавців, чиї треки потрапляють до українських чартів. Це зроблено для того, щоб не сприяти їхній додатковій популяризації серед української аудиторії.