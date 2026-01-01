Курс долара та євро впали у четвер, 1 січня, під час міжбанківських торгів. Про це свідчать дані «Мінфіну».
1 січня 2026, 17:56
Гривня розпочала рік зі зміцнення на міжбанку
|
Відкриття 1 січня
|
Закриття 1 січня
|
Зміни
|
42,20/42,30
|
42,12/42,22
|
8/8
|
49,51/49,62
|
49,42/49,53
|
9/9
Середній курс у банках: 42,05−42,55 грн/долар, 49,50−50,03 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,20−42,37, євро — 49,80−50,05 грн.
Джерело: Мінфін
