Без болгарського леву: НБУ оновив перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні

Національний банк з 2 січня 2026 року виключає болгарський лев з переліку іноземних валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні . Відповідне рішення пов'язане із приєднанням Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року.

Болгарія запровадила євро

З 1 січня 2026 року Болгарія стала 21-ю країною Єврозони. Болгари поставилися до цього без ейфорії.

Досі Єврозона налічувала 20 країн-членів, з 1 січня 2026 року до цього «клубу обраних» на європейському континенті приєдналася й Болгарія, котра стала членом Європейського Союзу (ЄС) ще у 2007 році. Виходить, що шлях болгар від членства в ЄС до переходу на єдину європейську валюту тривав 19 років, що немало, якщо порівнювати з іншими балканськими країнами Єврозони, котрі так само перед тим стали членами ЄС з початку 2000-х років.